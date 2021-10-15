Рецепт хрумкого білкового печива з шоколадною начинкою: смачно, як у дитинстві

Якщо ви такі ж ласуни, як ми – це печиво стане вашим улюбленим. Його з легкістю можна приготувати з дітьми, адже рецепт не складний для початківців.

Авторка рецепту, Яна Станішевська, зізналася, що для цього печива взяла за основу концепцію випічки Brutti ma Buon. Трішки змінила інгредієнти, але від цього печиво стало тільки смачнішим!

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Білкове печиво ззовні схоже на безе, але в середині на вас чекає приємний сюрприз – горішки та шоколад.

Рецепт білкового печива

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6



Білкове печиво / Фото Яни Станішевської

– 6 сирих яєчних білків;– 300 г цукрової пудри;– 1 ст. л. ванільного екстракту;– 1,5 ст. л. оцту;– 150 г горіхів;– 250 г шоколаду.

Приготування:

Ретельно збийте білки до стійких піків за допомогою міксера. Цей процес займе у вас близько 3 – 4 хвилин.

Додайте до них цукрову пудру та продовжуйте збивати.

Влийте ванільний екстракт та оцет і знову збивайте до стійких піків.

Подрібніть горіхи та шоколад в дрібну крихту.



Білкове печиво / Фото Яни Станішевської

Введіть горіхи та шоколад в білкову масу та обережно вимішайте все ложкою.

Вкрийте деко для випікання шаром пергаменту.

За допомогою ложки викладіть масу на деко, щоб вийшло кругле печиво.



Білкове печиво / Фото Яни Станішевської

Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте печиво протягом 30 хвилин.