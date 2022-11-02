Досить робити помилки: рецепт ідеального тіста на піцу

Піца – улюблена страва не тільки італійців, а й українців. Безумовно, найкраще вона смакує тоді, коли ви приготували її власноруч.

Ми дібрали для вас рецепт ідеального перевіреного тіста на піцу, яке ви без жодних труднощів зможете приготувати вдома.

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Начинками для піци можуть бути ваші улюблені сири в поєднанні з курятиною, шинкою чи ковбасою салямі. Не забудьте додати помідори та консервовану кукурудзу – це дуже смачно!

Рецепт дріжджового тіста на піцу

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2

– 200 мілілітрів теплої води;– 6 грамів сухих дріжджів;– 1 чайна ложка цукру;– 1/2 чайної ложки солі;– 350 грамів пшеничного борошна;– 2 столова ложка оливкової олії.

Приготування:

У глибокій мисці з'єднуємо теплу воду, дріжджі та цукор. Окремо з'єднуємо просіяне борошно з сіллю, додаємо вологі інгредієнти, замішуємо липке тісто.

Додаємо до тіста оливкову олію, вимішуємо до гладкості близько 5 хвилин. Якщо раптом тісто і надалі буде липнути – підсипте борошна.

Змазуємо миску оливковою олією, кладемо тісто і залишаємо на 30 – 40 хвилин, до збільшення його у 2 рази. Готове тісто ділимо на дві рівні частини.

На шматок пергаменту присипаємо борошном і просто розкатуємо тісто колом на ширину пергаменту. Можна розкатувати на поверхні і потім просто перенести на пергамент. Формуємо бортики руками.

Викладаємо улюблену начинку і даємо піці постояти 10 – 15 хвилин перед випіканням, щоб вона була пухка.

Випікаємо в розігрітій духовці при 200 градусах 15 – 20 хвилин.

Смачного!