Рецепт ідеальної господині: кисло-солодкий лимонний пиріг з серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Улюблений серіал мільйонів "Відчайдушні домогосподарки" став відомим не тільки завдяки цікавому сюжету, а й через красивий побут та любов до персонажів. Однією із них була ідеальна господиня Брі Ван де Камп. Вона обожнювала готувати, а її рецепти всі називали просто неймовірними.

Однією із найвідоміших страв серіалу став лимонний пиріг із меренгою. Саме його Брі не могла поділити з іншою домогосподаркою – Кетрін Мейфер.

Основа цього пирога – ніжне пісочне тісто, яке чудово поєднується із лимонною начинкою, а довершенням смаколика є чудова меренга.

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Немає нічого кращого за чашку чаю у поєднанні із запашною випічкою. Влітку особливо хочеться скуштувати пікантні, але водночас ніжні солодощі.

Рецепт лимонного пирога із меренгою

Час: 1 година

Порцій: 4

Неймовірна випічка / Фото Martha Stewart

Інгредієнти

Для тіста:

210 грам муки;

1 яйце.

Начинка:

4 жовтки;

цедра 1 лимону;

сік з 2 лимонів;

300 мілілітрів води;

120 грам кукурудзяного крохмалю;

300 грамів цукру;

70 грамів масла.

Меренга:

4 білки;

170 грам цукру.

Приготування:

Холодне масло розтираємо з мукою в дрібну крихту, додаємо сюди 1 яйце та замішуємо пісочне тісто. Залишаємо його у холодильнику мінімум на півгодини. Для кисло-лимонної начинки змішуємо воду, цукор, лимонну цедру і крохмаль. Варимо на повільному вогні до густоти та додаємо жовтки з маслом. Тісто ставимо у духову піч на 25 хвилин при 180 градусах. Для меренги беремо білки й збиваємо її з цукром до появи густої піни. Коли тісто спечеться, даємо йому охолонути до кімнатної температури. Після цього викладаємо на нього начинку, а зверху меренгу і за допомогою ложки робимо малюнок. Ставимо пиріг на 10-15 хвилин у духовку до появи золотого кольору на мерензі.

Кілька секретів

Для вдалого пісочного тіста не замішуйте його понад 2 хвилин. Обов’язково варто охолодити тісто, а температура у кімнаті, де готується тісто, також повинна бути помірна.

Для меренги важливо відокремити білок від жовтка так, щоб жодна крапля жовтка не потрапила в білки. Віночки для міксера мають бути сухими та прохолодними. Ідеальна меренга не потерпить швидкості, розмішування білків потрібно почати із мінімальної швидкості. Це необхідно для того, щоб маса наситилася киснем.