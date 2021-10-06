Рецепт кабачкової пасти з креветками: дієтична страва, яка не зашкодить фігурі

6 жовтня 2021 , 11:53
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Щоб харчуватися дієтично та корисно не обов'язково щодня їсти гречку чи вівсянку. Ми підготували для вас рецепт смачної пасти з кабачків, яка легко готується та не зашкодить вашій фігурі.

Щоб приготувати пасту з кабачків вам потрібно мінімум часу та зусиль. Вона легка у приготуванні та чудово поєднується з іншими інгредієнтами.

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До прикладу, ви можете додати до неї замість заявлених креветок: курятину, білу або червону рибу. Смак страви залишиться відмінним.

Рецепт кабачкової пасти

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Паста з кабачків / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
 – 1 кабачок;
 – 100 г креветок;
 – 1 ст. л. сметани;
 – 6 шт. помідорів чері;
 – 20 г сиру пармезан;
 – 1 зубчик часнику;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Ретельно помийте кабачок водою. Натріть його на тертці для корейської моркви або просто наріжте ножем довгими смужками.
  1. Відіжміть з нього зайву вологу.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цілий зубчик часнику. 


Паста з кабачків / Фото Fat Killers

  1. Додайте креветки та продовжуйте смажити їх протягом 3 – 5 хвилин.
  1. Додайте на сковорідку локшину з кабачка, помідори та перемішайте.
  1. Посоліть та поперчіть страву й тушкуйте ще 3 – 4 хвилини.


Паста з кабачків / Фото Fat Killers

  1. Додайте сметану, обережно перемішайте.
  1. Перед подачею до столу посипте пасту сиром. Смачного!
Автор: Богданна Рибак