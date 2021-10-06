Рецепт кабачкової пасти з креветками: дієтична страва, яка не зашкодить фігурі

Щоб харчуватися дієтично та корисно не обов'язково щодня їсти гречку чи вівсянку. Ми підготували для вас рецепт смачної пасти з кабачків, яка легко готується та не зашкодить вашій фігурі.

Щоб приготувати пасту з кабачків вам потрібно мінімум часу та зусиль. Вона легка у приготуванні та чудово поєднується з іншими інгредієнтами.

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До прикладу, ви можете додати до неї замість заявлених креветок: курятину, білу або червону рибу. Смак страви залишиться відмінним.

Рецепт кабачкової пасти

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Паста з кабачків / Фото Fat Killers

– 1 кабачок;– 100 г креветок;– 1 ст. л. сметани;– 6 шт. помідорів чері;– 20 г сиру пармезан;– 1 зубчик часнику;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно помийте кабачок водою. Натріть його на тертці для корейської моркви або просто наріжте ножем довгими смужками.

Відіжміть з нього зайву вологу.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цілий зубчик часнику.



Паста з кабачків / Фото Fat Killers

Додайте креветки та продовжуйте смажити їх протягом 3 – 5 хвилин.

Додайте на сковорідку локшину з кабачка, помідори та перемішайте.

Посоліть та поперчіть страву й тушкуйте ще 3 – 4 хвилини.



Паста з кабачків / Фото Fat Killers

Додайте сметану, обережно перемішайте.