Картопляна запіканка з курячим філе – рецепт для всієї родини

Коли не має часу на довгі приготування, хочеться чогось простого, але ситного – запечіть картоплю з м'ясом.

Картопляна запіканка стане фаворитом серед інших запіканок, адже вона не тільки ситна та апетитна, а й проста.

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Аби наситити смак страви, обов'язково скористайтеся улюбленими спеціями: копченою меленою паприкою, розмарином, орегано, чебрецем чи шавлією. Також чудово підійдуть суміші спецій до трав до картоплі чи овочів.

Рецепт картопляної запіканки з курятиною

Час: 1 година

1 година Порції: 6

– 450 грамів курячого філе;– 1 кілограм картоплі;– 250 грамів молока;– 200 грамів вершків;– 200 грамів твердого сиру;– 1 чайна ложка солі;– половина чайної ложки перцю;– улюблені спеції.

Приготування:

Нарізаємо філе невеликими шматками. Картоплю ріжемо дольками середньої товщини. Натираємо твердий сир.

Закидаємо в каструлю картоплю, курку, сіль, перець, та вливаємо молоко і жирні вершки. Варимо на середньому вогні 15 хвилин. Додаємо улюблених спецій.

Перекидаємо половину картоплі в форму для запікання. Присипаємо половиною сиру. І ще один шар із картоплі, і знову зверху присипаємо сиром.

Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів 30 – 35 хвилин до рум’яної скоринки.

Смачного!