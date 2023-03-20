Картопляна запіканка з курячим філе – рецепт для всієї родини

20 березня 2023, 18:47
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Джерело:

Алекс Міль

Коли не має часу на довгі приготування, хочеться чогось простого, але ситного – запечіть картоплю з м'ясом.

Картопляна запіканка стане фаворитом серед інших запіканок, адже вона не тільки ситна та апетитна, а й проста.

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Аби наситити смак страви, обов'язково скористайтеся улюбленими спеціями: копченою меленою паприкою, розмарином, орегано, чебрецем чи шавлією. Також чудово підійдуть суміші спецій до трав до картоплі чи овочів.

Рецепт картопляної запіканки з курятиною

  • Час: 1 година
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 450 грамів курячого філе;
 – 1 кілограм картоплі;
 – 250 грамів молока;
 – 200 грамів вершків;
 – 200 грамів твердого сиру;
 – 1 чайна ложка солі;
 – половина чайної ложки перцю;
 – улюблені спеції.

Приготування:

  • Нарізаємо філе невеликими шматками. Картоплю ріжемо дольками середньої товщини. Натираємо твердий сир.
  • Закидаємо в каструлю картоплю, курку, сіль, перець, та вливаємо молоко і жирні вершки. Варимо на середньому вогні 15 хвилин. Додаємо улюблених спецій.

  • Перекидаємо половину картоплі в форму для запікання. Присипаємо половиною сиру. І ще один шар із картоплі, і знову зверху присипаємо сиром.
  • Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів 30 – 35 хвилин до рум’яної скоринки.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак