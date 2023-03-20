Картопляна запіканка з курячим філе – рецепт для всієї родини
20 березня 2023, 18:47Читать новость на русском
Джерело:Алекс Міль
Коли не має часу на довгі приготування, хочеться чогось простого, але ситного – запечіть картоплю з м'ясом.
Картопляна запіканка стане фаворитом серед інших запіканок, адже вона не тільки ситна та апетитна, а й проста.
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Аби наситити смак страви, обов'язково скористайтеся улюбленими спеціями: копченою меленою паприкою, розмарином, орегано, чебрецем чи шавлією. Також чудово підійдуть суміші спецій до трав до картоплі чи овочів.
Рецепт картопляної запіканки з курятиною
- Час: 1 година
- Порції: 6
– 450 грамів курячого філе;
– 1 кілограм картоплі;
– 250 грамів молока;
– 200 грамів вершків;
– 200 грамів твердого сиру;
– 1 чайна ложка солі;
– половина чайної ложки перцю;
– улюблені спеції.
Приготування:
- Нарізаємо філе невеликими шматками. Картоплю ріжемо дольками середньої товщини. Натираємо твердий сир.
- Закидаємо в каструлю картоплю, курку, сіль, перець, та вливаємо молоко і жирні вершки. Варимо на середньому вогні 15 хвилин. Додаємо улюблених спецій.
- Перекидаємо половину картоплі в форму для запікання. Присипаємо половиною сиру. І ще один шар із картоплі, і знову зверху присипаємо сиром.
- Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів 30 – 35 хвилин до рум’яної скоринки.
Смачного!