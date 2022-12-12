Що готують на Різдво у Литві: рецепт киселю з журавлини

12 грудня 2022, 10:13
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Джерело:

Євген Клопотенко

У кожній країні є свої Різдвяні традиції, у Великій Британії подають йоркширський пудинг, у Польщі – лапшу з маком та медом, в Україні – кутю.

Сьогодні ми хочемо познайомити вас із Різдвяними традиціями Литви. У це святковий день вони готують кисіль, яким частують рідних та близьких.

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Кисіль зазвичай готують з ягід журавлини, але якщо їх нема під рукою, можна взяти заморожену малину чи вишню. В залежності від густоти він може бути й напоєм, і десертом, як заманеться.

Спробуймо і ми доєднатися до цієї традиції та приготуймо кисіль на Різдво Христове.

Рецепт киселю з журавлини

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 200 грамів журавлини;
 – 100 – 150 грамів цукру;
 – 50 грамів кукурудзяного крохмалю;
 – 1,5 літра води + 200 мілілітрів для крохмалю.

Приготування:

  • Ретельно миємо журавлину. Встановлюємо на миску дрібне сито та викладаємо ягоди. Подрібнюємо товкачиком або просто ложкою, щоб вийшов сік.
  • Потовчені ягоди разом із соком, що виділився, переливаємо у невелику каструлю. Вливаємо пів літра води та варимо 15 хвилин після закипання на невеликому вогні.
  • Ще раз проціджуємо все через сито і повертаємо у каструлю вже лише рідину, ягоди більше не знадобляться. Додаємо літр води та весь цукор. Доводимо кисіль до кипіння на маленькому вогні.
  • Окремо розводимо у 200 мілілітрах води 50 грамів кукурудзяного крохмалю. Вливаємо суміш тонкою цівкою у каструлю, помішуючи ложкою. Проварюємо ще кілька хвилин.
  • Коли кисіль почне гуснути знімаємо його з плити та розливаємо по склянках.

Нехай смакує!

Автор: Богданна Рибак