Сегодня мы хотим познакомить вас с Рождественскими традициями Литвы. В этот праздничный день они готовят кисель, которым угощают родных и близких.
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Кисель обычно готовят из ягод клюквы, но если их нет под рукой, можно взять замороженную малину или вишню. В зависимости от густоты он может быть и напитком, и десертом, как вздумается.
Давайте попробуем присоединиться к этой традиции и приготовим кисель на Рождество Христово.
Рецепт киселя из клюквы
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно моем клюкву. Устанавливаем на миску мелкое сито и выкладываем ягоды. Измельчаем пестиком или просто ложкой, чтобы получился сок.
- Истолченные ягоды вместе с выделившимся соком переливаем в небольшую кастрюлю. Вливаем пол литра воды и варим 15 минут после закипания на небольшом огне.
- Еще раз процеживаем все через сито и возвращаем в кастрюлю только жидкость, ягоды больше не понадобятся. Добавляем литр воды и сахар. Доводим кисель до кипения на небольшом огне.
- Отдельно разводим в 200 миллилитрах воды 50 граммов кукурузного крахмала. Вливаем смесь тонкой струйкой в кастрюлю, помешивая ложкой. Провариваем еще несколько минут.
- Когда кисель начнет густеть, снимаем его с плиты и разливаем по стаканам.
Пусть вкушает!