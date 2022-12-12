Сегодня мы хотим познакомить вас с Рождественскими традициями Литвы. В этот праздничный день они готовят кисель, которым угощают родных и близких.

Читайте также Мясо голеней по-грузински: готовим сочное чахохбили с томатами.

Кисель обычно готовят из ягод клюквы, но если их нет под рукой, можно взять замороженную малину или вишню. В зависимости от густоты он может быть и напитком, и десертом, как вздумается.

Давайте попробуем присоединиться к этой традиции и приготовим кисель на Рождество Христово.

Рецепт киселя из клюквы

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов клюквы;

– 100 – 150 граммов сахара;

– 50 граммов кукурузного крахмала;

– 1,5 литра воды + 200 миллилитров для крахмала.

Приготовление:

Тщательно моем клюкву. Устанавливаем на миску мелкое сито и выкладываем ягоды. Измельчаем пестиком или просто ложкой, чтобы получился сок.

Истолченные ягоды вместе с выделившимся соком переливаем в небольшую кастрюлю. Вливаем пол литра воды и варим 15 минут после закипания на небольшом огне.

Еще раз процеживаем все через сито и возвращаем в кастрюлю только жидкость, ягоды больше не понадобятся. Добавляем литр воды и сахар. Доводим кисель до кипения на небольшом огне.

Отдельно разводим в 200 миллилитрах воды 50 граммов кукурузного крахмала. Вливаем смесь тонкой струйкой в кастрюлю, помешивая ложкой. Провариваем еще несколько минут.

Когда кисель начнет густеть, снимаем его с плиты и разливаем по стаканам.

Пусть вкушает!