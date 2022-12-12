Сьогодні ми хочемо познайомити вас із Різдвяними традиціями Литви. У це святковий день вони готують кисіль, яким частують рідних та близьких.

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Кисіль зазвичай готують з ягід журавлини, але якщо їх нема під рукою, можна взяти заморожену малину чи вишню. В залежності від густоти він може бути й напоєм, і десертом, як заманеться.

Спробуймо і ми доєднатися до цієї традиції та приготуймо кисіль на Різдво Христове.

Рецепт киселю з журавлини

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів журавлини;

– 100 – 150 грамів цукру;

– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1,5 літра води + 200 мілілітрів для крохмалю.

Приготування:

Ретельно миємо журавлину. Встановлюємо на миску дрібне сито та викладаємо ягоди. Подрібнюємо товкачиком або просто ложкою, щоб вийшов сік.

Потовчені ягоди разом із соком, що виділився, переливаємо у невелику каструлю. Вливаємо пів літра води та варимо 15 хвилин після закипання на невеликому вогні.

Ще раз проціджуємо все через сито і повертаємо у каструлю вже лише рідину, ягоди більше не знадобляться. Додаємо літр води та весь цукор. Доводимо кисіль до кипіння на маленькому вогні.

Окремо розводимо у 200 мілілітрах води 50 грамів кукурудзяного крохмалю. Вливаємо суміш тонкою цівкою у каструлю, помішуючи ложкою. Проварюємо ще кілька хвилин.

Коли кисіль почне гуснути знімаємо його з плити та розливаємо по склянках.

Нехай смакує!