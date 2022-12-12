Сьогодні ми хочемо познайомити вас із Різдвяними традиціями Литви. У це святковий день вони готують кисіль, яким частують рідних та близьких.
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Кисіль зазвичай готують з ягід журавлини, але якщо їх нема під рукою, можна взяти заморожену малину чи вишню. В залежності від густоти він може бути й напоєм, і десертом, як заманеться.
Спробуймо і ми доєднатися до цієї традиції та приготуймо кисіль на Різдво Христове.
Рецепт киселю з журавлини
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно миємо журавлину. Встановлюємо на миску дрібне сито та викладаємо ягоди. Подрібнюємо товкачиком або просто ложкою, щоб вийшов сік.
- Потовчені ягоди разом із соком, що виділився, переливаємо у невелику каструлю. Вливаємо пів літра води та варимо 15 хвилин після закипання на невеликому вогні.
- Ще раз проціджуємо все через сито і повертаємо у каструлю вже лише рідину, ягоди більше не знадобляться. Додаємо літр води та весь цукор. Доводимо кисіль до кипіння на маленькому вогні.
- Окремо розводимо у 200 мілілітрах води 50 грамів кукурудзяного крохмалю. Вливаємо суміш тонкою цівкою у каструлю, помішуючи ложкою. Проварюємо ще кілька хвилин.
- Коли кисіль почне гуснути знімаємо його з плити та розливаємо по склянках.
Нехай смакує!