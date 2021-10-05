Рецепт корисних цукерок з бананів і горіхів від шеф-кухаря Олександра Громлюка

Талановитий шеф-кухар та учасник кулінарного реаліті-шоу Олександр Громлюк поділився авторським рецептом корисних солодощів з бананів та фініків. Вони швидкі у приготуванні та підходять для правильного харчування.

Усі знають, що солодке хоч і смачно, але не дуже корисно. Іноді можна поласувати калорійними десертами, але якщо ви дотримуєтеся правильного харчування, доведеться постійно себе стримувати.

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Не секрет, що цукор псує зуби, погано впливає на шкіру та вагу. А що, якщо зробити корисні солодощі? Своїм авторським рецептом цукерок поділився учасник "Пекельної кухні" (Новий канал) Олександр Громлюк.

Рецепт моїх перших корисних цукерок дуже простий. Приготував я їх тоді, коли в мене почали пропадати банани. А я не з тих, хто любить, щоб псувалися продукти. Тож якщо ваші банани починають псуватися, не хвилюйтеся, зробіть з них корисні солодощі, – відзначив шеф-кухар.

Рецепт корисних цукерок з бананами

Час: 2 години

2 години Порції: 4



Бананові цукерки / Фото Новий канал

Як зробити бананове пюре

– 200 г горіхів (автор використав фундук);– 70 г пюре банана;– 100 г свіжих фініків;– 30 г білого шоколаду;– 10 г висушених пластівців з банана.

Я почекав близько п'яти днів, щоб банан остаточно почорнів. Звільнив його від шкірки й розклав на пергамент на деко. Відправив у духовку, розпечену до 180 градусів, на 20 хвилин, щоб той підпікся, – пояснив Олександр.

Цей процес допомагає отримати концентрований смак банана, щоб він розкрився й вийшов "вау"! Після цього потрібно перебити його в пюре.



Олександр Громлюк / Фото Новий канал

Як висушити банан

Беремо кілограм свіжих бананів і рубаємо як завгодно. Ставимо їх у духовку або в сушарку.

, що з цілого кілограма виходить близько двохсот грамів сухих бананів. Дегідрувати їх у домашніх умовах просто, достатньо мати духовку з конвекцією. Але це тривалий процес. Сушать його при мінімальній температурі, близько 60 градусів, 8-10 годин.



Бананові пластівці / Фото Новий канал

Після повного висихання банани потрібно перебити в пил. Після всіх цих маніпуляцій можна братися до приготування цукерок.

Приготування цукерок:

З'єднайте усі інгредієнти, окрім бананового пилу.

Перебийте до однорідної маси в блендері.

Сформуйте кульки по 50 грамів.

Обкачайте їх у банановому пилу й насолоджуйтеся натуральними, свіжими, смачними, а головне, корисними цукерками.

Смачного!