Улюбленець мільйонів: рецепт розкішного крабового салату

Багато українців просто обожнюють крабовий салат. Спробуйте приготувати його й ви.

Крабовий салат готується дуже просто. Вам не треба буде витрачати багато часу.

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Крабовий салат

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 12 крабових паличок;

– 2 огірки;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 340 грамів консервованої кукурудзи;

– майонез 72% до смаку;

– сіль, перець чорний мелений до смаку.

Приготування:

Добре помиті яйця відваріть круто. Після відварювання опустіть їх у холодну воду. Помийте та почистьте від шкірки огірки, наріжте їх кубиками й покладіть у салатницю. Помиту цибулю обсушіть паперовими рушниками та дрібно наріжте. Додайте до огірків. Звільніть від целофану крабові палички та наріжте кубиками, попередньо розділивши кожну навпіл. Охолоджені яйця почистьте від шкарлупи та наріжте на довільні шматочки. Також їх можна натерти на великій тертці. Перекладіть крабові палички та яйця в салатницю. Злийте з кукурудзи зайву рідину та додайте зерна до салату. Посоліть та поперчіть салат. Заправте його майонезом і перемішайте.