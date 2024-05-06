Гострота часнику, свіжість огірка і ніжність грецького йогурту створюють фантастичий смак. Дзадзикі подають до багатьох страв — у складі мезе, разом із гіросом, як діп до овочів тощо

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Дзадзикі

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Огірок почистьте, натріть на грубій тертці, присоліть і відставте на 20 хвилин. Після цього добре відіжміть його від води.
  2. Часник і кріп подрібніть. У глибокій мисці змішайте йогурт, огірок, часник, частину кропу, олію і оцет. Приправте сіллю і перцем, добре перемішайте
  3. Поставте соус у холодильник на кілька годин, а краще – на ніч. Перед подачею присипте залишками кропу, збризніть олією і поперчіть.