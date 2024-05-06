Гострота часнику, свіжість огірка і ніжність грецького йогурту створюють фантастичий смак. Дзадзикі подають до багатьох страв — у складі мезе, разом із гіросом, як діп до овочів тощо
Варто спробувати Підійде навіть вчорашнє пюре: готуємо фантастичні картопляники з начинкою
Дзадзикі
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Огірок почистьте, натріть на грубій тертці, присоліть і відставте на 20 хвилин. Після цього добре відіжміть його від води.
- Часник і кріп подрібніть. У глибокій мисці змішайте йогурт, огірок, часник, частину кропу, олію і оцет. Приправте сіллю і перцем, добре перемішайте
- Поставте соус у холодильник на кілька годин, а краще – на ніч. Перед подачею присипте залишками кропу, збризніть олією і поперчіть.