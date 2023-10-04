Від них неможливо відірватися – як приготувати корисні шоколадні цукерки нашвидкуруч

Частенько кортить поласувати чимось солоденьким, але як бути з фігурою? У нас є рецепт цукерок, які не тільки принесуть насолоду, а й не зашкодять талії.

Цукерки з лохиною чи іншими ягодами – стане справжнім відкриттям для тих, хто обожнює десерти без цукру. Від них ви ніколи не погладшаєте, а смак солодощів ще довго буде тушити рецептори.

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

Для приготування цукерок обирайте чорний шоколад понад 70% вмісту какао, адже у такому складі він корисний та не солодкий.

Рецепт корисних цукерок без випікання

Час: 2 години

– ягоди (лохина, малина);– густий грецький йогурт;– арахісова паста;– чорний шоколад.

Приготування:

До ягідок додаємо йогурт та добре перемішуємо, за бажанням можна додати підсолоджувач.

Викладаємо ягідки на дощечку застелену пергаментом та додаємо арахісову пасту. Відправляємо десерт в морозильну камеру до повного застигання.

Після дістаємо та занурюємо в шоколадну ванну. Шоколад попередньо розтоплюємо у мікрохвильовій або на водяній бані.

Коли шоколад застигне – цукерки готові до вживання.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготуватина вибір.