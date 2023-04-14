Як приготувати домашню кров'янку – рецепт з гречкою

Якщо ви обожнюєте кров'янку, але ніяк не можете наважитися приготувати її вдома – цей рецепт допоможе зробити вирішальний крок. Кров'янка виходить соковитою, ситною та дуже смачною.

Кров'янка – давня українська страва, яку готують з гречки, крові та шкварок. Часто її популярність набирає саме перед великими святами: Різдво та Великдень.

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Щоб приготувати вдома кров'янку не обов'язково мати особливі навики в кулінарії. Достатньо мати комбайн з насадкою для ковбас та якісні продукти.

Рецепт кров'янки з гречкою в духовці

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 500 грамів гречки;

– 1 літр свинячої крові;

– 500 грамів цибулі;

– 600 грамів щоковини;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Жирну свинину нарізаємо кубиками і злегка обсмажуємо. Вибираємо шкварки зі сковороди, а на жирі, що витопився, обсмажуємо цибулю, порізану кубиками до золотистості.

Шкварки та кров пропускаємо через м'ясорубку або збиваємо у блендері.

Гречку відварюємо до готовності. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо сіль, чорний перець і добре вимішуємо.

Наповнюємо кишки фаршем (не дуже щільно) за допомогою спеціальної насадки для ковбас, зав'язуємо нитками та в кількох місцях проколюємо голкою.

Наповнені кишки розкладаємо на деко, змащене смальцем.

Випікаємо в духовці за температури 190 градусів 50 хвилин.

Смачного!