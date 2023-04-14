Як приготувати домашню кров'янку – рецепт з гречкою
14 квітня 2023, 15:32Читать новость на русском
Джерело:Смачна хата
Якщо ви обожнюєте кров'янку, але ніяк не можете наважитися приготувати її вдома – цей рецепт допоможе зробити вирішальний крок. Кров'янка виходить соковитою, ситною та дуже смачною.
Кров'янка – давня українська страва, яку готують з гречки, крові та шкварок. Часто її популярність набирає саме перед великими святами: Різдво та Великдень.
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Щоб приготувати вдома кров'янку не обов'язково мати особливі навики в кулінарії. Достатньо мати комбайн з насадкою для ковбас та якісні продукти.
Рецепт кров'янки з гречкою в духовці
- Час: 80 хвилин
- Порції: 8 – 10
Приготування:
- Жирну свинину нарізаємо кубиками і злегка обсмажуємо. Вибираємо шкварки зі сковороди, а на жирі, що витопився, обсмажуємо цибулю, порізану кубиками до золотистості.
- Шкварки та кров пропускаємо через м'ясорубку або збиваємо у блендері.
- Гречку відварюємо до готовності. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо сіль, чорний перець і добре вимішуємо.
- Наповнюємо кишки фаршем (не дуже щільно) за допомогою спеціальної насадки для ковбас, зав'язуємо нитками та в кількох місцях проколюємо голкою.
- Наповнені кишки розкладаємо на деко, змащене смальцем.
- Випікаємо в духовці за температури 190 градусів 50 хвилин.
Смачного!