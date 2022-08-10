Нові нотки у буднях: рецепт соковитої курятини з медом та кунжутом

Інколи хочеться скуштувати щось нетипове та потішити себе та близьких новими смаками. Саме тоді на допомогу приходять рецепти, де улюблені інгредієнти поєднуються в одну довершену страву.

Курятина з кунжутом та медом – чудова ідея для легкого обіду чи сімейної вечері. Ідеально підходить для зайнятих людей і тих, хто не любить проводити занадто багато часу на кухні. Людям, які сидять на дієті, ця страва теж сподобається.

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Куряче філе – м'ясо, яке важко зіпсувати. Нейтральний смак, чудово сприймає спеції та соуси, не вимагає тривалого готування. Курячу грудку рекомендують дієтологи, які працюють зі спортсменами, адже це майже чистий білок, в парі з яким не йде багато жиру чи вуглеводів.

Рецепт курки з медом і кунжутом

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Насолода для смакових рецепторів / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

2 столові ложки кунжутної олії;

300 грамів курячої грудки;

2 зубчики часнику;

1 пучок зеленої цибулі;

сіль до смаку;

1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

1 столова ложка рисового оцту;

1 столова ложка меду;

1 столова ложка томатного соусу;

100 мілілітрів води;

кунжут.

Приготування:

Змішайте кукурудзяний крохмаль і рисовий оцет, потім додайте решту інгредієнтів соусу і воду. Курячу грудку наріжте шматочками по 1 сантиметру. Розігрійте кунжутну олію в глибокій сковороді або воке. Додайте курку і готуйте, помішуючи, до золотистої скоринки. Додайте готовий соус і варіть, помішуючи, поки соус не загусне.

Ідея для подачі

Курятина смакуватиме з рисом і приготованою на пару брокколі, посипаною кунжутом і нарізаною ріпчастою цибулею.