Опановуємо індійську кухню: пряна курка тіка-масала
14 січня 2022 , 11:49Читать новость на русском
Джерело:Café delites
В Індії тіка-масала – така ж популярна страва, як в Україні борщ. Її готують з індичатини або ягнятини, але найчастіше – з курятини. Поєднання смаків тут просто вибухове!
Ніжні вершки та йогурт, томатна паста, гарам-масала та інші спеції утворюють із куркою ідеальний тандем. Радимо брати для тіка-масали м'ясо стегон – без шкіри та кісток.
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Рецепт курки тіка-масала
- Час: 6
- Порції: 4
– 800 грамів м'яса курячих стегон без кісток і шкіри;
– 1 склянка густого йогурту;
– 1 ½ столової ложки подрібненого часнику;
– 1 столова ложка тертого імбиру;
– 2 чайні ложки гарам-масали;
– 1 чайна ложка куркуми;
– 1 чайна ложка меленого кмину;
– ½ чайної ложки червоного чилі;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- Наріжте курятину невеликими шматочками.
- Змішайте у глибокій посудині м'ясо з усіма інгредієнтами для маринаду.
- Залиштена 10 хвилин, а краще на ніч.
Фото Café delites
– 2 столові ложки олії;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 2 маленькі дрібно нарізані цибулини;
– 1 ½ столової ложки дрібно натертого часнику;
– 1 столова ложка дрібно натертого імбиру;
– 1 ½ чайної ложки гарам-масали;
– 1 ½ чайної ложки меленого кмину;
– 1 чайна ложка порошку куркуми;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 400 грамів томатного пюре;
– 1 чайна ложка чилі;
– 1 чайна ложка меленого червоного чилі;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 ¼ склянки жирних вершків;
– 1 чайна ложка коричневого цукру;
– ¼ склянки води (якщо знадобиться);
– 4 столові ложки нарізаної свіжої кінзи.
Приготування:
- Розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. У розжарену олію викладіть шматочки курки й обсмажте їх до рум'яної скоринки (по 3 хвилини з кожного боку). Перекладіть м'ясо до іншої посудини.
Фото Café delites
- У тій же сковороді розтопіть вершкове масло. Обсмажте на ньому дрібно нарізану цибулю до м'якості. Додайте часник та імбир і пасеруйте 1 хвилину до появи аромату. Далі додайте гарам-масалу, кмин, куркуму та коріандр. Обсмажуйте приблизно 20 секунд до появи аромату, періодично помішуючи.
- Додайте томатне пюре, чилі та сіль. Тримайте соус на вогні 10 – 15 хвилин, періодично помішуючи, доки він не загусне й не набуде темно-коричневого кольору.
Фото Café delites
- Поверніть курятину на сковорідку та готуйте ще 8 – 10 хвилин, доки вона не приготується, а соус не стане ще густішим і не закипить.
- Готову страву прикрасьте кінзою й подавайте до столу зі свіжим домашнім хлібом наан та рисом.
Фото Café delites
Смачного!