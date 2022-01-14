Опановуємо індійську кухню: пряна курка тіка-масала

В Індії тіка-масала – така ж популярна страва, як в Україні борщ. Її готують з індичатини або ягнятини, але найчастіше – з курятини. Поєднання смаків тут просто вибухове!

Ніжні вершки та йогурт, томатна паста, гарам-масала та інші спеції утворюють із куркою ідеальний тандем. Радимо брати для тіка-масали м'ясо стегон – без шкіри та кісток.

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Рецепт курки тіка-масала

Час: 6

6 Порції: 4

– 800 грамів м'яса курячих стегон без кісток і шкіри;– 1 склянка густого йогурту;– 1 ½ столової ложки подрібненого часнику;– 1 столова ложка тертого імбиру;– 2 чайні ложки гарам-масали;– 1 чайна ложка куркуми;– 1 чайна ложка меленого кмину;– ½ чайної ложки червоного чилі;– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Наріжте курятину невеликими шматочками.

Змішайте у глибокій посудині м'ясо з усіма інгредієнтами для маринаду.

Залиштена 10 хвилин, а краще на ніч.



Фото Café delites

– 2 столові ложки олії;– 2 столові ложки вершкового масла;– 2 маленькі дрібно нарізані цибулини;– 1 ½ столової ложки дрібно натертого часнику;– 1 столова ложка дрібно натертого імбиру;– 1 ½ чайної ложки гарам-масали;– 1 ½ чайної ложки меленого кмину;– 1 чайна ложка порошку куркуми;– 1 чайна ложка меленого коріандру;– 400 грамів томатного пюре;– 1 чайна ложка чилі;– 1 чайна ложка меленого червоного чилі;– 1 чайна ложка солі;– 1 ¼ склянки жирних вершків;– 1 чайна ложка коричневого цукру;– ¼ склянки води (якщо знадобиться);– 4 столові ложки нарізаної свіжої кінзи.

Приготування:

Розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. У розжарену олію викладіть шматочки курки й обсмажте їх до рум'яної скоринки (по 3 хвилини з кожного боку). Перекладіть м'ясо до іншої посудини.



Фото Café delites

У тій же сковороді розтопіть вершкове масло. Обсмажте на ньому дрібно нарізану цибулю до м'якості. Додайте часник та імбир і пасеруйте 1 хвилину до появи аромату. Далі додайте гарам-масалу, кмин, куркуму та коріандр. Обсмажуйте приблизно 20 секунд до появи аромату, періодично помішуючи.

Додайте томатне пюре, чилі та сіль. Тримайте соус на вогні 10 – 15 хвилин, періодично помішуючи, доки він не загусне й не набуде темно-коричневого кольору.



Фото Café delites

Поверніть курятину на сковорідку та готуйте ще 8 – 10 хвилин, доки вона не приготується, а соус не стане ще густішим і не закипить.

Готову страву прикрасьте кінзою й подавайте до столу зі свіжим домашнім хлібом наан та рисом.



Фото Café delites

Смачного!