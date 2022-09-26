Найсмачніші курячі гомілки з французькою картоплею: рецепт в мультипечі

26 вересня 2022 , 13:28
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Джерело:

інстаграм Cooking by Yuliya

Щоб швидко та без зайвих труднощів накрити на стіл – обирайте за основу курячі гомілки та картоплю. Їх легко готувати як на сковорідці, так і в духовці. Проте, якщо у вас є мультипіч – приготування стане ще легшим.

Ми живемо у швидкому ритмі: дім, робота, спортзал, діти, дім… Але ж де знайти кілька хвилин чи годин на себе? Ми навчимо вас, як швидко приготувати обід чи вечерю так, щоб у вас залишився час на перегляд улюбленого серіалу, або на домашні косметичні процедури.

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Для приготування цього рецепт з курячих гомілок ми обрали мільтипіч, а картоплю фрі можна придбати вже нарізаною та замороженою. У мультипечі вона готується за 10 хвилин без тонни олії.

Рецепт курячих гомілок та французької картоплі в мультипечі

Час: 40 хвилин

Інгредієнти:
– курячі гомілки;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– мелена солодка паприка;
– соєвий соус;
– сухий часник;
– крапля олії;
– заморожена картопля фрі.

Приготування:

  • Гомілки миємо та просушуємо паперовими серветками. Додаємо всі спеції та натираємо ними м’ясо. Залишаємо на 30 хвилин промаринуватись під шаром харчової плівки.
  • Оберіть на мультипечі режим "гомілки", програма автоматично добирає час та температуру приготування.
  • Коли гомілки будуть готові, висипте до мультипечі заморожену картоплю та увімкніть режим "розморожені овочі". Через 10 хвилин вона буде готовою.
  • Посоліть картоплю після приготування та подавайте до столу разом із гарячими курячими гомілками. Доберіть до страви улюблений соус: барбекю, дзадзикі, або звичайний кетчуп та насолоджуйтеся відмінною стравою з курятини всією сім'єю.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак