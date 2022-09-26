Найсмачніші курячі гомілки з французькою картоплею: рецепт в мультипечі

Щоб швидко та без зайвих труднощів накрити на стіл – обирайте за основу курячі гомілки та картоплю. Їх легко готувати як на сковорідці, так і в духовці. Проте, якщо у вас є мультипіч – приготування стане ще легшим.

Ми живемо у швидкому ритмі: дім, робота, спортзал, діти, дім… Але ж де знайти кілька хвилин чи годин на себе? Ми навчимо вас, як швидко приготувати обід чи вечерю так, щоб у вас залишився час на перегляд улюбленого серіалу, або на домашні косметичні процедури.

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Для приготування цього рецепт з курячих гомілок ми обрали мільтипіч, а картоплю фрі можна придбати вже нарізаною та замороженою. У мультипечі вона готується за 10 хвилин без тонни олії.

Рецепт курячих гомілок та французької картоплі в мультипечі

Час: 40 хвилин

– курячі гомілки;– сіль;– чорний мелений перець;– мелена солодка паприка;– соєвий соус;– сухий часник;– крапля олії;– заморожена картопля фрі.

Приготування:

Гомілки миємо та просушуємо паперовими серветками. Додаємо всі спеції та натираємо ними м’ясо. Залишаємо на 30 хвилин промаринуватись під шаром харчової плівки.

Оберіть на мультипечі режим "гомілки", програма автоматично добирає час та температуру приготування.

Коли гомілки будуть готові, висипте до мультипечі заморожену картоплю та увімкніть режим "розморожені овочі". Через 10 хвилин вона буде готовою.

Посоліть картоплю після приготування та подавайте до столу разом із гарячими курячими гомілками. Доберіть до страви улюблений соус: барбекю, дзадзикі, або звичайний кетчуп та насолоджуйтеся відмінною стравою з курятини всією сім'єю.

Смачного!