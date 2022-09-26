Найсмачніші курячі гомілки з французькою картоплею: рецепт в мультипечі
Джерело:інстаграм Cooking by Yuliya
Щоб швидко та без зайвих труднощів накрити на стіл – обирайте за основу курячі гомілки та картоплю. Їх легко готувати як на сковорідці, так і в духовці. Проте, якщо у вас є мультипіч – приготування стане ще легшим.
Ми живемо у швидкому ритмі: дім, робота, спортзал, діти, дім… Але ж де знайти кілька хвилин чи годин на себе? Ми навчимо вас, як швидко приготувати обід чи вечерю так, щоб у вас залишився час на перегляд улюбленого серіалу, або на домашні косметичні процедури.
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Для приготування цього рецепт з курячих гомілок ми обрали мільтипіч, а картоплю фрі можна придбати вже нарізаною та замороженою. У мультипечі вона готується за 10 хвилин без тонни олії.
Рецепт курячих гомілок та французької картоплі в мультипечі
Час: 40 хвилинІнгредієнти:
– курячі гомілки;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– мелена солодка паприка;
– соєвий соус;
– сухий часник;
– крапля олії;
– заморожена картопля фрі.
Приготування:
- Гомілки миємо та просушуємо паперовими серветками. Додаємо всі спеції та натираємо ними м’ясо. Залишаємо на 30 хвилин промаринуватись під шаром харчової плівки.
- Оберіть на мультипечі режим "гомілки", програма автоматично добирає час та температуру приготування.
- Коли гомілки будуть готові, висипте до мультипечі заморожену картоплю та увімкніть режим "розморожені овочі". Через 10 хвилин вона буде готовою.
- Посоліть картоплю після приготування та подавайте до столу разом із гарячими курячими гомілками. Доберіть до страви улюблений соус: барбекю, дзадзикі, або звичайний кетчуп та насолоджуйтеся відмінною стравою з курятини всією сім'єю.
Смачного!