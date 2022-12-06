Проста домашня кухня: рецепт курки під шубою

6 грудня 2022, 12:30
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Джерело:

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Безумовно, з курячої грудки можна приготувати безліч смачний та ситних страв, але таку ви ще точно не куштували.

Прихильники домашньої кухні будуть аплодувати стоячки, адже ця страва точно стане улюбленою у всієї сім'ї. 

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Рецепт доволі простий та зрозумілий, а результат вражає. Тонке, відбите куряче філе під шаром картоплі, солоних огірків та відварних яєць, запечене в духовці до хрумкої скоринки – пальчики оближете!

Рецепт курячої грудки під шубою з овочів

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – одна велика або дві середні курячі грудки;
 – 3 відварених курячих яйця;
 – 2 – 3 солоних огірки;
 – 60 грамів твердого сиру;
 – 2 – 3 столові ложки сметани;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Куряче філе розрізаємо, як на відбивні і добре відбиваємо. Посипаємо сіллю і перцем з обох боків.
  • Для начинки змішуємо натерту попередньо відварену картоплю, відварені курячі яйця. Солоні огірки, можна квашені чи мариновані, нарізаємо кубиками, сир натираємо на тертці.
  • Заправляємо все сметаною, спеціями та викладаємо на м'ясо.
  • Запікаємо страву 30 — 40 хвилин при температурі 180 градусів до золотистої скоринки.

Нехай смакує!

Автор: Богданна Рибак