Проста домашня кухня: рецепт курки під шубою
6 грудня 2022, 12:30Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Рецепти фудблог Україна
Безумовно, з курячої грудки можна приготувати безліч смачний та ситних страв, але таку ви ще точно не куштували.
Прихильники домашньої кухні будуть аплодувати стоячки, адже ця страва точно стане улюбленою у всієї сім'ї.
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Рецепт доволі простий та зрозумілий, а результат вражає. Тонке, відбите куряче філе під шаром картоплі, солоних огірків та відварних яєць, запечене в духовці до хрумкої скоринки – пальчики оближете!
Рецепт курячої грудки під шубою з овочів
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– одна велика або дві середні курячі грудки;
– 3 відварених курячих яйця;
– 2 – 3 солоних огірки;
– 60 грамів твердого сиру;
– 2 – 3 столові ложки сметани;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Куряче філе розрізаємо, як на відбивні і добре відбиваємо. Посипаємо сіллю і перцем з обох боків.
- Для начинки змішуємо натерту попередньо відварену картоплю, відварені курячі яйця. Солоні огірки, можна квашені чи мариновані, нарізаємо кубиками, сир натираємо на тертці.
- Заправляємо все сметаною, спеціями та викладаємо на м'ясо.
- Запікаємо страву 30 — 40 хвилин при температурі 180 градусів до золотистої скоринки.
Нехай смакує!