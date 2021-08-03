Таку броколі з курятиною їстиме кожен: рецепт смачної страви на обід чи вечерю
Джерело:24 канал
Про користь броколі торочать дієтологи, її щосили популяризують у кіно. Але нагодувати дитину цим корисним продуктом залишається важким випробуванням. Здається, малечі лише піцу подавай. Утім, цю страву з броколі та курячого філе ваш малий вередун наминатиме із задоволенням!
Дієтичне куряче м'ясо чудово смакує з овочами та зеленню. Цє ідеальний вибір для всієї родини.
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А якщо подати страву з тертим сиром чи вершковим соусом – усі просто вимагатимуть добавки!
Рецепт курятини з броколі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 3 – 4
Броколі з курятиною / Фото punchfork
– 2 курячих філе;
– 1 качан броколі;
– 100 г тертого пармезану;
– 200 мл вершків 12 – 15% жирності;
– 1 ст. л. приправи для курятини;
– 1 ст. л. вершкового масла;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Наріжте курятину на тоненькі шматочки, посипте приправою та розімніть руками м'ясо. Залишіть його маринуватися на 5 – 10 хвилин.
- Розділіть броколі на суцвіття та бланшуйте 2 – 3 хвилини в підсоленому окропі. Охолодіть броколі в холодній воді, щоб припинити процес приготування овоча.
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте курятину до золотистої скоринки.
- Додайте до курятини броколі, полийте вершками та додайте спецій на ваш смак.
Процес приготування страви / Фото Кулінарні рецепти
- Перемішайте страву та тушкуйте 10 – 13 хвилин до готовності м'яса.
- Перед подачею страви до столу, рясно посипте її тертим пармезаном. Смачного!
За бажанням можна відварити до страви макарони та додати їх на етапі тушкування – так страва буде ситнішою та калорійнішою.
Запечена страва з курятини і броколі / Фото Сьогодні
Щоб зменшити калорійність страви, змішайте курячі шматочки з бланшованим броколі, полийте вершками, натріть сиром та запечіть в духовці протягом 25 хвилин.