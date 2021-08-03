Таку броколі з курятиною їстиме кожен: рецепт смачної страви на обід чи вечерю

3 серпня 2021 , 13:54
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Джерело:

24 канал

Про користь броколі торочать дієтологи, її щосили популяризують у кіно. Але нагодувати дитину цим корисним продуктом залишається важким випробуванням. Здається, малечі лише піцу подавай. Утім, цю страву з броколі та курячого філе ваш малий вередун наминатиме із задоволенням!

Дієтичне куряче м'ясо чудово смакує з овочами та зеленню. Цє ідеальний вибір для всієї родини.

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А якщо подати страву з тертим сиром чи вершковим соусом – усі просто вимагатимуть добавки!

Рецепт курятини з броколі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 3 – 4


Броколі з курятиною / Фото punchfork

Інгредієнти:
 – 2 курячих філе;
 – 1 качан броколі;
 – 100 г тертого пармезану;
 – 200 мл вершків 12 – 15% жирності;
 – 1 ст. л. приправи для курятини;
 – 1 ст. л. вершкового масла;
 – сіль на ваш смак;
 – чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

  1. Наріжте курятину на тоненькі шматочки, посипте приправою та розімніть руками м'ясо. Залишіть його маринуватися на 5 – 10 хвилин.
  2. Розділіть броколі на суцвіття та бланшуйте 2 – 3 хвилини в підсоленому окропі. Охолодіть броколі в холодній воді, щоб припинити процес приготування овоча.
  3. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте курятину до золотистої скоринки. 
  4. Додайте до курятини броколі, полийте вершками та додайте спецій на ваш смак. 


    Процес приготування страви / Фото Кулінарні рецепти

     
  5. Перемішайте страву та тушкуйте 10 – 13 хвилин до готовності м'яса.
  6. Перед подачею страви до столу, рясно посипте її тертим пармезаном. Смачного!

За бажанням можна відварити до страви макарони та додати їх на етапі тушкування – так страва буде ситнішою та калорійнішою.


Запечена страва з курятини і броколі / Фото Сьогодні

Щоб зменшити калорійність страви, змішайте курячі шматочки з бланшованим броколі, полийте вершками, натріть сиром та запечіть в духовці протягом 25 хвилин.

Автор: Богданна Рибак