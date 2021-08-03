Таку броколі з курятиною їстиме кожен: рецепт смачної страви на обід чи вечерю

Про користь броколі торочать дієтологи, її щосили популяризують у кіно. Але нагодувати дитину цим корисним продуктом залишається важким випробуванням. Здається, малечі лише піцу подавай. Утім, цю страву з броколі та курячого філе ваш малий вередун наминатиме із задоволенням!

Дієтичне куряче м'ясо чудово смакує з овочами та зеленню. Цє ідеальний вибір для всієї родини.

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А якщо подати страву з тертим сиром чи вершковим соусом – усі просто вимагатимуть добавки!

Рецепт курятини з броколі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 3 – 4



Броколі з курятиною / Фото punchfork

– 2 курячих філе;– 1 качан броколі;– 100 г тертого пармезану;– 200 мл вершків 12 – 15% жирності;– 1 ст. л. приправи для курятини;– 1 ст. л. вершкового масла;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Наріжте курятину на тоненькі шматочки, посипте приправою та розімніть руками м'ясо. Залишіть його маринуватися на 5 – 10 хвилин. Розділіть броколі на суцвіття та бланшуйте 2 – 3 хвилини в підсоленому окропі. Охолодіть броколі в холодній воді, щоб припинити процес приготування овоча. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте курятину до золотистої скоринки. Додайте до курятини броколі, полийте вершками та додайте спецій на ваш смак.





Процес приготування страви / Фото Кулінарні рецепти



Перемішайте страву та тушкуйте 10 – 13 хвилин до готовності м'яса. Перед подачею страви до столу, рясно посипте її тертим пармезаном. Смачного!

За бажанням можна відварити до страви макарони та додати їх на етапі тушкування – так страва буде ситнішою та калорійнішою.



Запечена страва з курятини і броколі / Фото Сьогодні

Щоб зменшити калорійність страви, змішайте курячі шматочки з бланшованим броколі, полийте вершками, натріть сиром та запечіть в духовці протягом 25 хвилин.