Діти проситимуть ще: рецепт лінивих вареників баунті

2 березня 2023, 16:02
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Джерело:

Микола Люлько

Щоб ситно та смачно поїсти не обов'язково годинами стояти на кухні та готувати. Ми пропонуємо спробувати рецепт українського шеф-кухаря – ліниві вареники з особливим соусом.

Ліниві вареники – швидка та ситна страва з кисломолочного сиру, яку так люблять діти. Навіть якщо у вас обмаль часу, її приготуєте за лічені хвилини.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом страви, аби й ви могли ласувати нею хоч щодня. Приємною родзинкою лінивих вареників є соус, що нагадує улюблені солодощі з кокосом.

Рецепт лінивих вареників баунті

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 400 грамів кисломолочного сиру;
 – 3 курячих яйця;
 – 2 столові ложки цукру;
 – 3 столові ложки борошна;
 – 2 грами солі;
 – цедра одного лимона;
 – 40 грамів вершкового масла.
Для соусу:
 – 60 грамів баунті;
 – 400 грамів жирних вершків;
 – кокосова стружка;
 – сублімована малина;
 – м'ята.

Приготування:

  • Кисломолочний сир беремо максимально сухий, якщо вологий – тоді потрібно віджати через марлю чи рушник.
  • Далі поєднуємо сир з жовтками, цукром, сіллю, борошном, додаємо цедру лимона та гарно вимішуємо.

  • Формуємо кульки, додатково вам потрібна буде мука для підпилу. Варимо в підсоленій воді, доки кульки не спливуть на поверхню, це приблизно 3 – 5 хвилин. Після змащуємо кульки вершковим маслом.
  • Поєднуємо пасту баунті з вершками (можна взяти кокосові), доводимо до кипіння. Додаємо відварені кульки і проварюємо їх в цьому соусі 2 хвилини.
  • Подаємо з кокосовою стружкою, ягодами та м'ятою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак