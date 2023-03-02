Діти проситимуть ще: рецепт лінивих вареників баунті
2 березня 2023, 16:02Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Щоб ситно та смачно поїсти не обов'язково годинами стояти на кухні та готувати. Ми пропонуємо спробувати рецепт українського шеф-кухаря – ліниві вареники з особливим соусом.
Ліниві вареники – швидка та ситна страва з кисломолочного сиру, яку так люблять діти. Навіть якщо у вас обмаль часу, її приготуєте за лічені хвилини.
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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом страви, аби й ви могли ласувати нею хоч щодня. Приємною родзинкою лінивих вареників є соус, що нагадує улюблені солодощі з кокосом.
Рецепт лінивих вареників баунті
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 3 курячих яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки борошна;
– 2 грами солі;
– цедра одного лимона;
– 40 грамів вершкового масла.
Для соусу:
– 60 грамів баунті;
– 400 грамів жирних вершків;
– кокосова стружка;
– сублімована малина;
– м'ята.
Приготування:
- Кисломолочний сир беремо максимально сухий, якщо вологий – тоді потрібно віджати через марлю чи рушник.
- Далі поєднуємо сир з жовтками, цукром, сіллю, борошном, додаємо цедру лимона та гарно вимішуємо.
- Формуємо кульки, додатково вам потрібна буде мука для підпилу. Варимо в підсоленій воді, доки кульки не спливуть на поверхню, це приблизно 3 – 5 хвилин. Після змащуємо кульки вершковим маслом.
- Поєднуємо пасту баунті з вершками (можна взяти кокосові), доводимо до кипіння. Додаємо відварені кульки і проварюємо їх в цьому соусі 2 хвилини.
- Подаємо з кокосовою стружкою, ягодами та м'ятою.
Смачного!