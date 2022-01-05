Рецепт львівських пампухів: начинки на вибір від Лілії Цвіт

Важко уявити святкування Різдва Христового без молитви, куті та пампушків. Останні обожнюють діти, адже вони пухкі, солодкі та з різними начинками.

Рецепт львівських пампухів

Час: 3 години

3 години Порції: 10 – 12 штук

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– 40 грамів пресованих дріжджів;– 4 сирі яєчні жовтки;– 120 грамів цукру;– 16 грамів ванільного цукру;– дрібка солі;– 2 столові ложки олії;– 50 грамів вершкового масла;– 1 столова ложка горілки;– 250 мілілітрів молока або води;– олія для обсмажування;– 600 грамів борошна + на підпил.

Приготування:

У невеликому блюдці змішайте дріжджі та цукор – перемішайте. Коли він розійдеться – дріжджі активовані.

Окремо перетріть яйця, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, розтоплене масло.

Влийте тепле молоко та горілку, щоб пампухи швидко не черствіли.

Ретельно змішайте вінчиком та додайте активовані дріжджі.

У два-три етапи додавайте до маси борошно. Замісіть еластичне тісто.

Змастіть тісто олією та вимішуйте руками 10 хвилин.

Накрийте його шаром харчової плівки та залишіть в теплій кухні на 2 години.

Розігрійте олію у каструлі до температури 180 – 200 градусів.

Обімніть тісто та розкачайте в шар товщиною 1 сантиметр.

Виріжте з тіста кола та начиніть начинкою. накрийте іншим шматком тіста. Щільно защипніть краї тіста, щоб начинка не витекла при обсмажуванні.

Обсмажуйте пампухи з обох сторін.

Готові пампухи посипте цукровою пудрою та викладіть на таріль.

Смачного!

Начинки для пампухів

– 100 грамів вершкового масла;– 150 грамів цукрової пудри;– 50 грамів какао.

Приготування:

Розтопіть вершкове масло.

Додайте до нього цукрову пудру та какао.

Ретельно перемішайте начинку.

Викладіть на шар харчової плівки та скрутіть в "ковбаску".

Заморозьте шоколадну ковбаску.

Наріжте її порційними шматками та викладіть в пампух.

Також можна начинити пампухи:

ірисками;

вареною згущенкою;

шоколадом;

маком;

варенням з рожі;

домашнім повидлом.

Відеорецепт приготування львівських пампухів від Лілії Цвіт: