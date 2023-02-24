Найпростіший рецепт макаронів з тунцем
24 лютого 2023, 14:25Читать новость на русском
Джерело:Оксана Крецул
Після важкого робочого дня, чи тижня хочеться швидко чогось перехопити та відправитися відпочивати. Аби не провести на кухні зайвої хвилинки скористайтеся цим рецептом.
Найпростіший рецепт пасти тальятеле, або будь-якої іншої (спагеті, або звичайні макарони) стане для вас справжнім відкриттям.
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Потрібно швиденько відварити її, додати вже готові інгредієнти – у нас консервований тунець та трішки сиру. Вечеря готова!
Рецепт макаронів з тунцем
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
– 150 грамів макаронів;
– 2 ріпчасті цибулі;
– 100 грамів консервованого тунця;
– 40 грамів пармезану;
– оливкова олія;
– сіль.
Приготування:
- Цибулю нарізаємо кубиками та обсмажуємо на сковорідці з олією до золотистого кольору.
- Макарони відварюємо у підсолені киплячій воді до готовності, або "альденте" – не доварюємо 1 – 2 хвилини.
- До цибулі додаємо тунець та разом обсмажуємо кілька хвилин. Вливаємо пів черпака води з макаронів.
- Зціджуємо макарони та додаємо до решти інгредієнтів на сковорідці. Вимішуємо, посипаємо сиром та тушкуємо ще 1 хвилину.
- До подачі можна ще посипати сиром.
Смачного!