Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась сімейним рецептом мінімлинців з сиром, які готує її мама на свята. Приготуйте на Масляну вишуканий десерт, який сподобається всім.

Таня Литвинова пропонує до свята приготувати мінімлинці, запечені у духовці. Надзвичайно ніжні та смачні млинці з додаванням домашнього сиру, родзинок та вершкового масла. Читайте також Рецепт млинців на Масляну від Тані Литвинової за 30 хвилин Рецепт млинців Інгредієнти:

– 300 грамів домашнього сиру;

– 30 грамів сметани 15-25%;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 3 столові ложки цукру;

– 70 грамів родзинок;

– 30 грамів вершкового масла 82%. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Литвинова (@tanita_litvinova) ​Для приготування начинки у миску викладіть домашній сир, подрібніть блендером, додайте ванільний цукор, цукор, родзинки, перемішайте. Готові млинці розділіть на 4 частини, на кожну частину викладіть начинку, загорніть. У високу форму для запікання викладіть млинці у два ряди, зверху викладіть кубики вершкового масла, посипте цукром, зверху викладіть другий шар млинців, додайте цукор. Форму накрийте фольгою. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин. Дістаньте готові млинці з духовки, накрийте тарілкою, перегорніть. Розріжте на порції. Смачного! Рецепт мінімлинців у духовці від Тані Литвинової у відео: