Рецепт мини-блинов с творогом от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Таня Литвинова поделилась семейным рецептом мини-блинов с творогом, которые готовит ее мама на праздники. Приготовьте на Масленицу изысканный десерт, который понравится всем.
Источник:инстаграм Татьяны Литвиновой
Таня Литвинова предлагаем к празднику приготовить мини-блины, запеченные в духовке. Очень нежные и вкусные блины с добавлением творога, изюма и сливочного масла.
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Рецепт блинов
- Для приготовления начинки в миску выложите творог, измельчите блендером, добавьте ванильный сахар, сахар, изюм, перемешайте.
- Готовые блины разделите на 4 части, на каждую часть выложите начинку, заверните.
- В высокую форму для запекания выложите блинчики в два ряда, сверху выложите кубики сливочного масла, посыпьте сахаром, сверху выложите второй слой блинов, добавьте сахар. Форму накройте фольгой.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.
- Достаньте готовые блины из духовки, накройте тарелкой, переверните. Разрежьте на порции. Приятного аппетита!
Рецепт мини-блинов в духовке от Тани Литвиновой в видео:
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