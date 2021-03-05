Кулинарный эксперт Таня Литвинова поделилась семейным рецептом мини-блинов с творогом, которые готовит ее мама на праздники. Приготовьте на Масленицу изысканный десерт, который понравится всем.

Таня Литвинова предлагаем к празднику приготовить мини-блины, запеченные в духовке. Очень нежные и вкусные блины с добавлением творога, изюма и сливочного масла.

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Рецепт блинов

Ингредиенты:

– 300 граммов творога;

– 30 граммов сметаны 15-25%;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 3 столовые ложки сахара;

– 70 граммов изюма;

– 30 граммов сливочного масла 82%.

Для приготовления начинки в миску выложите творог, измельчите блендером, добавьте ванильный сахар, сахар, изюм, перемешайте. Готовые блины разделите на 4 части, на каждую часть выложите начинку, заверните. В высокую форму для запекания выложите блинчики в два ряда, сверху выложите кубики сливочного масла, посыпьте сахаром, сверху выложите второй слой блинов, добавьте сахар. Форму накройте фольгой. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут. Достаньте готовые блины из духовки, накройте тарелкой, переверните. Разрежьте на порции. Приятного аппетита!

Рецепт мини-блинов в духовке от Тани Литвиновой в видео: