Рецепт мінімлинців з сиром від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась сімейним рецептом мінімлинців з сиром, які готує її мама на свята. Приготуйте на Масляну вишуканий десерт, який сподобається всім.
Таня Литвинова пропонує до свята приготувати мінімлинці, запечені у духовці. Надзвичайно ніжні та смачні млинці з додаванням домашнього сиру, родзинок та вершкового масла.
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Рецепт млинців
Інгредієнти:
– 300 грамів домашнього сиру;
– 30 грамів сметани 15-25%;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 3 столові ложки цукру;
– 70 грамів родзинок;
– 30 грамів вершкового масла 82%.
- Для приготування начинки у миску викладіть домашній сир, подрібніть блендером, додайте ванільний цукор, цукор, родзинки, перемішайте.
- Готові млинці розділіть на 4 частини, на кожну частину викладіть начинку, загорніть.
- У високу форму для запікання викладіть млинці у два ряди, зверху викладіть кубики вершкового масла, посипте цукром, зверху викладіть другий шар млинців, додайте цукор. Форму накрийте фольгою.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
- Дістаньте готові млинці з духовки, накрийте тарілкою, перегорніть. Розріжте на порції. Смачного!
Рецепт мінімлинців у духовці від Тані Литвинової у відео: