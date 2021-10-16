Рецепт "мокрого" апельсинового кексу: відмінна випічка до чаю
16 жовтня 2021 , 17:36Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
У холодний осінній день так і хочеться поласувати чимось солоденьким, ароматним і смачним. Ми підготували для вас рецепт "мокрого" апельсинового кексу, який не тільки легкий у приготуванні, а й відмінно смакує до чаю.
"Мокрий" кекс просочується цитрусовим сиропом понад 8 – 10 годин, але, повірте, очікування виправдає смак домашньої випічки.
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Рецепт "мокрого" апельсинового кексу
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Апельсиновий кекс / Фото Яни Станішевської
– 2 апельсини;
– 2 скл. пшеничного борошна;
– 150 г цукру або цукрової пудри;
– 4 шт. сирих яєць;
– 10 г розпушувача для тіста;
– 110 г вершкового масла.
Для просочування:
– цедра одного апельсина;
– 1 скл. цукру;
– вода.
Приготування:
- Збийте яйця в піну та у 2 – 3 етапи додайте цукру або цукрової пудри.
- Додайте до яєчної маси м'яке вершкове масло та знову збийте все міксером.
- Введіть розпушувач, через хвилину – склянку апельсинового соку, цедру та борошно.
- Ретельно збийте масу міксером.
- Вилийте готове тісто у форму для випікання. Він обраної вами форми буде залежати вигляд апельсинового кексу.
Форми для випікання / Фото Яни Станішевської
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте кекс протягом 40 – 50 хвилин.
- Доки кекс готується, приготуємо сироп. З'єднайте всі інгредієнти для сиропу в сотейнику та доводимо до кипіння. Коли сироп стане за консистенцією схожим на рідкий мед – він готовий.
- Виймаємо кекс з духовки, охолоджуємо 15 хвилин та вливаємо сироп одразу у форму.
- Залишаємо кекс просочуватися на 8 – 10 годин, якщо не охота чекати – на 3 години.
- Прикрасьте апельсиновий кекс на ваш смак та подавайте до столу. Смачного!