Рецепт "мокрого" апельсинового кексу: відмінна випічка до чаю

16 жовтня 2021 , 17:36
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

У холодний осінній день так і хочеться поласувати чимось солоденьким, ароматним і смачним. Ми підготували для вас рецепт "мокрого" апельсинового кексу, який не тільки легкий у приготуванні, а й відмінно смакує до чаю.

"Мокрий" кекс просочується цитрусовим сиропом понад 8 – 10 годин, але, повірте, очікування виправдає смак домашньої випічки.

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Рецепт "мокрого" апельсинового кексу

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Апельсиновий кекс / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:
 – 2 апельсини;
 – 2 скл. пшеничного борошна;
 – 150 г цукру або цукрової пудри;
 – 4 шт. сирих яєць;
 – 10 г розпушувача для тіста;
 – 110 г вершкового масла.
Для просочування:
 – цедра одного апельсина;
 – 1 скл. цукру;
 – вода.

Приготування:

  1. Збийте яйця в піну та у 2 – 3 етапи додайте цукру або цукрової пудри.
  1. Додайте до яєчної маси м'яке вершкове масло та знову збийте все міксером.
  1. Введіть розпушувач, через хвилину – склянку апельсинового соку, цедру та борошно.
  1. Ретельно збийте масу міксером.
  1. Вилийте готове тісто у форму для випікання. Він обраної вами форми буде залежати вигляд апельсинового кексу.


Форми для випікання / Фото Яни Станішевської 

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте кекс протягом 40 – 50 хвилин.
  1. Доки кекс готується, приготуємо сироп. З'єднайте всі інгредієнти для сиропу в сотейнику та доводимо до кипіння. Коли сироп стане за консистенцією схожим на рідкий мед – він готовий.
  1. Виймаємо кекс з духовки, охолоджуємо 15 хвилин та вливаємо сироп одразу у форму.
  1. Залишаємо кекс просочуватися на 8 – 10 годин, якщо не охота чекати – на 3 години.
  1. Прикрасьте апельсиновий кекс на ваш смак та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак