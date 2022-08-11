Особливий смак: рецепт м'ятного варення з лимоном

11 серпня 2022 , 21:14
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Джерело:

kochamlu biegotuje

Коли хочеться скуштувати щось по-справжньому особливе, а на прилавках можна знайти свіжу зелень, варто приготувати м’ятне варення. Витончений смак та особливий колір ласощів сподобаються любителям солоденького.

М'ятне варення з додаванням лимона має дивовижний та освіжаючий смак. Він стане хорошим додатком до бутербродів або доповнення до тортів.

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Рецепт м’ятного варення з лимоном

Час: 1,5 години
Порцій: 2

Особливий смак / Фото kocham lubiegotuje

Інгредієнти:

  • 1 літр води;
  • 200 грамів м'яти;
  • 1 лимон;
  • цукор до смаку;
  • 18 грамів пектину + 1 столова ложка цукру;
  • зелений харчовий барвник.

Приготування:

  1. М'яту та лимон промийте, лимон поріжте на кубики і обшпарте окропом.
  2. Промиті гілочки м'яти помістіть у каструлю, додайте нарізаний лимон і залийте водою. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння, увімкніть конфорку і варіть 20 – 30 хвилин під кришкою. Відставте каструлю охолонути, за цей час настій стане концентрованішим.
  3. М'ятний відвар пропустіть через дрібне сито або марлю. Підігрійте його і підсолодіть до смаку.
  4. Додайте трохи харчового барвника до отримання зеленого кольору (можна пропустити цей крок, тоді варення буде прозорим) і пектин, змішаний з цукром.
  5. Все перемішайте і доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і проваріть 4 хвилини.
  6. Варення розлийте по чистих і ошпарених банках, закрутіть кришками і відставте догори дном.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська