Особливий смак: рецепт м'ятного варення з лимоном
11 серпня 2022 , 21:14Читать новость на русском
Джерело:kochamlu biegotuje
Коли хочеться скуштувати щось по-справжньому особливе, а на прилавках можна знайти свіжу зелень, варто приготувати м’ятне варення. Витончений смак та особливий колір ласощів сподобаються любителям солоденького.
М'ятне варення з додаванням лимона має дивовижний та освіжаючий смак. Він стане хорошим додатком до бутербродів або доповнення до тортів.
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Рецепт м’ятного варення з лимоном
Час: 1,5 години
Порцій: 2
Особливий смак / Фото kocham lubiegotuje
Інгредієнти:
- 1 літр води;
- 200 грамів м'яти;
- 1 лимон;
- цукор до смаку;
- 18 грамів пектину + 1 столова ложка цукру;
- зелений харчовий барвник.
Приготування:
- М'яту та лимон промийте, лимон поріжте на кубики і обшпарте окропом.
- Промиті гілочки м'яти помістіть у каструлю, додайте нарізаний лимон і залийте водою. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння, увімкніть конфорку і варіть 20 – 30 хвилин під кришкою. Відставте каструлю охолонути, за цей час настій стане концентрованішим.
- М'ятний відвар пропустіть через дрібне сито або марлю. Підігрійте його і підсолодіть до смаку.
- Додайте трохи харчового барвника до отримання зеленого кольору (можна пропустити цей крок, тоді варення буде прозорим) і пектин, змішаний з цукром.
- Все перемішайте і доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і проваріть 4 хвилини.
- Варення розлийте по чистих і ошпарених банках, закрутіть кришками і відставте догори дном.