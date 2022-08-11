Особливий смак: рецепт м'ятного варення з лимоном

Коли хочеться скуштувати щось по-справжньому особливе, а на прилавках можна знайти свіжу зелень, варто приготувати м’ятне варення. Витончений смак та особливий колір ласощів сподобаються любителям солоденького.

М'ятне варення з додаванням лимона має дивовижний та освіжаючий смак. Він стане хорошим додатком до бутербродів або доповнення до тортів.

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Рецепт м’ятного варення з лимоном

Час: 1,5 години

Порцій: 2

Особливий смак / Фото kocham lubiegotuje

Інгредієнти:

1 літр води;

200 грамів м'яти;

1 лимон;

цукор до смаку;

18 грамів пектину + 1 столова ложка цукру;

зелений харчовий барвник.

Приготування: