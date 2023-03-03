Рецепт справжнього угорського гуляшу
3 березня 2023, 12:19Читать новость на русском
Джерело:Алекс Міль
Щоб скуштувати справжній угорський гуляш не обов'язково йти до закладу чи купувати квитки на літак. Ми навчимо вас, як приготувати його вдома.
Гуляш – національна страва угорської кухні. Це густа страва з великою кількістю м'яса, овочів та спецій.
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Часто її готують в казані, але й у звичайні каструлі вона виходить не менш смачною та ароматною.
Рецепт угорського гуляшу
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
– 900 грамів яловичини чи вирізки свинини;
– 3 картоплини;
– 2 ріпчасті цибулі;
– 200 грамів моркви;
– великий помідор;
– 2 зубчики часнику;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 15 грамів олії для смаження;
– 20 грамів зелені (петрушка, кріп;
– 1 солодкий перець;
– 2 – 3 столові ложки томатної пасти;
– 800 грамів води;
– 100 грамів селери;
– гострий перець (за бажанням).
Приготування:
- У каструлю з товстим дном вливаємо олію, додаємо нарізану кубиками цибулю і часник, перемішуючи готуємо 3 хвилини.
- Закидаємо нарізане середніми шматками м’ясо, підійдуть нежирні частини, вирізка. Нарізаємо гострий перець і вимішуючи готуємо ще 5 хвилин.
- Додаємо по чайній ложці солі, перцю, кмину і паприки. Та 2 – 3 столові ложки томатної пасти. Гарно вимішуємо і готуємо ще 3 хвилини.
- Додаємо нарізані кубиком помідор, перець, селеру, заливаємо воду. Вимішали, і на середньому вогні, при закритій кришці готуємо 30 – 40 хвилин.
- Вкидаємо нарізану кубиком моркву і картоплю. Готуємо ще 30 хвилин. За цей час м’ясо має стати дуже м’яким і ніжним. По готовності додаємо нарізану зелень.
- Подаємо страву до столу гарячою.
Смачного!