Рецепт справжнього угорського гуляшу

3 березня 2023, 12:19
Читать новость на русском

Джерело:

Алекс Міль

Щоб скуштувати справжній угорський гуляш не обов'язково йти до закладу чи купувати квитки на літак. Ми навчимо вас, як приготувати його вдома.

Гуляш – національна страва угорської кухні. Це густа страва з великою кількістю м'яса, овочів та спецій.

Читайте також Весь секрет – у фрикадельках: готуємо суп із курятиною за оригінальними рецептами

Часто її готують в казані, але й у звичайні каструлі вона виходить не менш смачною та ароматною.

Рецепт угорського гуляшу

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
 – 900 грамів яловичини чи вирізки свинини;
 – 3 картоплини;
 – 2 ріпчасті цибулі;
 – 200 грамів моркви;
 – великий помідор;
 – 2 зубчики часнику;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 15 грамів олії для смаження;
 – 20 грамів зелені (петрушка, кріп;
 – 1 солодкий перець;
 – 2 – 3 столові ложки томатної пасти;
 – 800 грамів води;
 – 100 грамів селери;
 – гострий перець (за бажанням).

Приготування:

  • У каструлю з товстим дном вливаємо олію, додаємо нарізану кубиками цибулю і часник, перемішуючи готуємо 3 хвилини.
  • Закидаємо нарізане середніми шматками м’ясо, підійдуть нежирні частини, вирізка. Нарізаємо гострий перець і вимішуючи готуємо ще 5 хвилин.

  • Додаємо по чайній ложці солі, перцю, кмину і паприки. Та 2 – 3 столові ложки томатної пасти. Гарно вимішуємо і готуємо ще 3 хвилини.
  • Додаємо нарізані кубиком помідор, перець, селеру, заливаємо воду. Вимішали, і на середньому вогні, при закритій кришці готуємо 30 – 40 хвилин.
  • Вкидаємо нарізану кубиком моркву і картоплю. Готуємо ще 30 хвилин. За цей час м’ясо має стати дуже м’яким і ніжним. По готовності додаємо нарізану зелень.
  • Подаємо страву до столу гарячою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак