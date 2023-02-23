Рецепт оладок з яблуком та бананом до сніданку

Якщо ви надаєте перевагу солодким сніданкам, обов'язково спробуйте оладки з яблуками та бананами.

Оладки з яблуком та бананом відмінно смакуватимуть не тільки дорослим, а й діткам. Вони майже без цукру.

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Подавайте оладки зі сметаною, згущеним молоком, варенням, медом чи просто посипте цукром.

Рецепт оладок з цукром та бананом

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 8 штук

– 1 яблуко;– 1 банан;– куряче яйце;– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;– 3 – 4 столові ложки борошна;– мелена кориця.

Приготування:

Яблуко натираємо на велику тертку, банан розминаємо виделкою.

Додаємо розпушувач для тіста. Яблуко трішки віджимаємо і додаємо до банана. Слідом яйце, борошно і мелену корицю.

Маса має бути густа і "повітряна". Можливо знадобиться ще ложка борошна.

Обсмажуємо оладки на розігрітій сковорідці з олією з обох сторін.

Подаємо зі сметанкою, медом чи варенням.

Смачного!