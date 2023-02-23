Рецепт оладок з яблуком та бананом до сніданку
23 лютого 2023, 13:34Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
Якщо ви надаєте перевагу солодким сніданкам, обов'язково спробуйте оладки з яблуками та бананами.
Оладки з яблуком та бананом відмінно смакуватимуть не тільки дорослим, а й діткам. Вони майже без цукру.
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Подавайте оладки зі сметаною, згущеним молоком, варенням, медом чи просто посипте цукром.
Рецепт оладок з цукром та бананом
- Час: 40 хвилин
- Порції: 8 штук
– 1 яблуко;
– 1 банан;
– куряче яйце;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– 3 – 4 столові ложки борошна;
– мелена кориця.
Приготування:
- Яблуко натираємо на велику тертку, банан розминаємо виделкою.
- Додаємо розпушувач для тіста. Яблуко трішки віджимаємо і додаємо до банана. Слідом яйце, борошно і мелену корицю.
- Маса має бути густа і "повітряна". Можливо знадобиться ще ложка борошна.
- Обсмажуємо оладки на розігрітій сковорідці з олією з обох сторін.
- Подаємо зі сметанкою, медом чи варенням.
Смачного!