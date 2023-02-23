Рецепт оладок з яблуком та бананом до сніданку

23 лютого 2023, 13:34
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Джерело:

Валентина Саєнко

Якщо ви надаєте перевагу солодким сніданкам, обов'язково спробуйте оладки з яблуками та бананами.

Оладки з яблуком та бананом відмінно смакуватимуть не тільки дорослим, а й діткам. Вони майже без цукру.

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Подавайте оладки зі сметаною, згущеним молоком, варенням, медом чи просто посипте цукром.

Рецепт оладок з цукром та бананом

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 8 штук
Інгредієнти:
 – 1 яблуко;
 – 1 банан;
 – куряче яйце;
 – 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
 – 3 – 4 столові ложки борошна;
 – мелена кориця.

Приготування:

  • Яблуко натираємо на велику тертку, банан розминаємо виделкою.
  • Додаємо розпушувач для тіста. Яблуко трішки віджимаємо і додаємо до банана. Слідом яйце, борошно і мелену корицю.
  • Маса має бути густа і "повітряна". Можливо знадобиться ще ложка борошна.
  • Обсмажуємо оладки на розігрітій сковорідці з олією з обох сторін.
  • Подаємо зі сметанкою, медом чи варенням.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак