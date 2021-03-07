Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом млинців з авокадо, які ви можете приготувати на Масляну.

Джеймі Олівер пропонує приготувати млинці зі шпинатом з додаванням домашнього сиру, гострим соусом та салатом. Смачна і ситна страва, сподобається усім. Читайте також Рецепт млинців на Масляну від Тані Литвинової за 30 хвилин Рецепт оладок Інгредієнти:

– 350 грамів томатів чері;

– 100 грамів шпинату;

– зелена цибуля;

– 1 лайм;

– 1 яйце;

– оливкова олія;

– 250 грамів борошна;

– 250 мілілітрів молока 2,5-3,2;

– 300 грамів домашнього сиру;

– гострий соус чилі;

– 15 грамів коріандру;

– сіль, перець. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У блендер викладіть борошно, додайте яйце, молоко, шпинат, сіль, перець, подрібніть до однорідної консистенції. На розігріту пательню додайте оливкову олію, вилийте тісто, сформуйте млинець, обсмажте декілька хвилин з двох сторін до золотої скоринки, змастіть тонким шаром домашнього сиру. Для приготування салату помийте томати, авокадо, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте скибочками. Зелену цибулю, помийте, подрібніть ножем. У миску викладіть томати з авокадо, додайте помитий шпинат, цибулю, коріандр, вичавіть сік лайму, додайте оливкову олію, сіль, перець, перемішайте. Викладіть на тарілку готові млинці. Подавайте з салатом та гострим соусом чилі. Смачного!