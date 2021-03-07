Рецепт млинців зі шпинатом та авокадо від Джеймі Олівера

Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом млинців з авокадо, які ви можете приготувати на Масляну.
Джеймі Олівер пропонує приготувати млинці зі шпинатом з додаванням домашнього сиру, гострим соусом та салатом. Смачна і ситна страва, сподобається усім.
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Рецепт оладок
Інгредієнти:
– 350 грамів томатів чері;
– 100 грамів шпинату;
– зелена цибуля;
– 1 лайм;
– 1 яйце;
– оливкова олія;
– 250 грамів борошна;
– 250 мілілітрів молока 2,5-3,2;
– 300 грамів домашнього сиру;
– гострий соус чилі;
– 15 грамів коріандру;
– сіль, перець.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У блендер викладіть борошно, додайте яйце, молоко, шпинат, сіль, перець, подрібніть до однорідної консистенції.
- На розігріту пательню додайте оливкову олію, вилийте тісто, сформуйте млинець, обсмажте декілька хвилин з двох сторін до золотої скоринки, змастіть тонким шаром домашнього сиру.
- Для приготування салату помийте томати, авокадо, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте скибочками.
- Зелену цибулю, помийте, подрібніть ножем.
- У миску викладіть томати з авокадо, додайте помитий шпинат, цибулю, коріандр, вичавіть сік лайму, додайте оливкову олію, сіль, перець, перемішайте.
- Викладіть на тарілку готові млинці. Подавайте з салатом та гострим соусом чилі. Смачного!