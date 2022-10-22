До м'яса чи риби: готуємо овочевий гарнір з осінніх продуктів
22 жовтня 2022 , 10:03Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
З настанням осені на прилавках ринків та у магазинах з'явилися довгоочікувані гарбузи. З них можна готувати будь-які страви: від закусок до десертів.
Українська кулінарка Єлизавета Глінська поділилася з читачами рецептом відмінного сезонного гарніру з гарбуза, грибів та моркви. Щоб страва вийшла поживною та дієтичною, вона запекла їх в духовці з ароматними травами.
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Такий гарнір чудово доповнить страви з курятини, червоного м'яса чи риби.
Рецепт сезонного овочевого гарніру
- Час: 30 хвилин
– морква;
– цибуля;
– гриби;
– кабачок;
– солодкий перець;
– гарбуз;
– соняшникова олія;
– часник;
– сіль;
– улюблені спеції.
Приготування:
- Наріжте всі овочі довільними шматочками. Важливо, щоб вони не були занадто великі, або дрібні. Викладіть їх шарами у жаротривку форму для запікання.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Для заправки вичавіть часник, додайте спецій та змішайте все з олією. Рясно полийте цим овочі та посоліть.
- Відправте їх у духовку на 25 – 30 хвилин.
- Готові запечені сезонні овочі подавайте гарячими, або холодними до м'яса чи риби.
Смачного!