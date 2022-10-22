До м'яса чи риби: готуємо овочевий гарнір з осінніх продуктів

22 жовтня 2022 , 10:03
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

З настанням осені на прилавках ринків та у магазинах з'явилися довгоочікувані гарбузи. З них можна готувати будь-які страви: від закусок до десертів.

Українська кулінарка Єлизавета Глінська поділилася з читачами рецептом відмінного сезонного гарніру з гарбуза, грибів та моркви. Щоб страва вийшла поживною та дієтичною, вона запекла їх в духовці з ароматними травами.

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Такий гарнір чудово доповнить страви з курятини, червоного м'яса чи риби.

Рецепт сезонного овочевого гарніру

  • Час: 30 хвилин
Інгредієнти:
 – морква;
 – цибуля;
 – гриби; 
 – кабачок;
 – солодкий перець;
 – гарбуз;
 – соняшникова олія;
 – часник;
 – сіль;
 – улюблені спеції.

Приготування:

  • Наріжте всі овочі довільними шматочками. Важливо, щоб вони не були занадто великі, або дрібні. Викладіть їх шарами у жаротривку форму для запікання.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • Для заправки вичавіть часник, додайте спецій та змішайте все з олією. Рясно полийте цим овочі та посоліть.
  • Відправте їх у духовку на 25 – 30 хвилин.
  • Готові запечені сезонні овочі подавайте гарячими, або холодними до м'яса чи риби.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак