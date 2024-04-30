Паска з цукатами: елементарний рецепт від учасників "МастерШеф"

30 квітня 2024, 16:20
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Джерело:

СТБ

Паска – обов'язкова випічка на Великдень. Спробуйте приготувати її з цукатами.

Учасники "МастерШеф" поділилися простим рецептом. Паска вийде пухкою та дуже смачною.

Варто спробувати Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом

Рецепт паски з цукатами

  • Час: 2 години
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 35 грамів свіжих дріжджів;
– 150 грамів цукру;
– 600 грамів борошна;
– 200 мілілітрів молока;
– 350 грамів масла;
– 5 яєць; – 150 грамів цукатів;
– дрібка солі;
– цедра 1 лимона.
Глазур:
– 1 білок;
– 125 грамів цукрової пудри.

Приготування:

  1. Просійте борошно та натріть цедру лимона. Форму змастіть маслом і притрусіть борошном.
  2. У миску влийте тепле молоко і покладіть дріжджі та цукор. Розмішайте до розчинення дріжджів. Додайте третину всього борошна. Накрийте рушником і поставте в тепле місце без протягів на 20 хвилин.
  3. Розтопіть масло, влийте його в опару та перемішайте. Додайте яйця, цедру лимона і цукати. Знову ретельно перемішайте.
  4. Всипте борошно і замісіть м'яке тісто. Перекладіть його у форму на 2 третини її об'єму. Накрийте рушником і дайте постояти 30 хвилин.
  5. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою – вона повинна виходити з тіста сухою.
  6. Готову паску з цукатами злегка остудіть у формі, після чого дістаньте. Поставте на решітку, щоб вона повністю охолола.
  7. Для глазурі акуратно відокремте в миску яєчний білок від жовтка, збийте його в міцну піну, додавайте потроху цукрової пудри, продовжуючи збивати.
  8. Змастіть білковою глазур'ю повністю холодну паску. Наприкінці прикрасьте верхівку посипкою.
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Автор: Ольга Котів