Згідно з сімейними традиціями: рецепт паски на жовтках

В кожного, мабуть, є рецепт Великодньої паски, який залишився під пращурів. Одним з таких поділилася українська кондитерка Ліза Глінська.

Існує багато рецептів пасок на Великдень: італійська колумба, ароматний крафін, паска на жовтках, з холодним маслом чи інші. Але найсмачніші завжди ті, які готують щороку за давнім рецептом бабусі чи мами.

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Начинками для паски можуть бути звичайні родзинки, або інші улюблені сухофрукти: чорнослив, курага, ананаси, папая. Також смачно буде з шоколадними дропсами.

Рецепт паски на Великдень

Час: 6 годин

6 годин Порції: 3 штуки по 450 грамів

Інгредієнти для опари:

– 300 грамів молока;

– 20 грамів свіжих пресованих дріжджів;

– 70 грамів цукру.

Приготування:

Додаємо дріжджі та цукор в молоко та перемішуємо.

Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.

Інгредієнти:

– опара;

– 80 грамів жовтків;

– 120 грамів цукру;

– 7 грамів солі;

– 40 грамів свіжих пресованих дріжджів;

– 150 грамів вершкового масла (82%, кімнатної температури);

– цедра апельсина та ваніль (за бажанням);

– 630 грамів борошна;

– 150 – 200 грамів родзинок;

– 40 грамів чорного рому, коньяку.

Приготування:

В чашу міксера викладаємо: опару, жовтки, дріжджі, цукор, сіль, цедру апельсина, ваніль, вершкове масло, борошно та вимішуємо тісто насадкою "гак" або руками, приблизно 15 – 20 хвилин.

Накриваємо тісто рушником, залишаємо при кімнатній температурі на 2 години.

Додаємо заздалегідь замочені в ромі родзинки на ніч.

Розділяємо тісто на три частини по 480 грамів. Формуємо кульку, перекладаємо її в паперову форму.

Накриваємо рушником та залишаємо на 1 – 1,5 години.

Випікаємо при 165 градусах (з конвекцією) - 40 – 45 хвилин.

Після охолодження, покриваємо молочною глазур’ю та прикрашаємо.

Молочна глазур:

– 150 грамів згущеного молока;

– 40 грамів цукрової пудри;

– 50 грамів сухого молока.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти.

Одразу наносимо на паску та прикрашаємо.

Смачного!