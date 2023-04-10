Згідно з сімейними традиціями: рецепт паски на жовтках
10 квітня 2023, 11:27Читать новость на русском
Джерело:Єлизавета Глінська
В кожного, мабуть, є рецепт Великодньої паски, який залишився під пращурів. Одним з таких поділилася українська кондитерка Ліза Глінська.
Існує багато рецептів пасок на Великдень: італійська колумба, ароматний крафін, паска на жовтках, з холодним маслом чи інші. Але найсмачніші завжди ті, які готують щороку за давнім рецептом бабусі чи мами.
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Начинками для паски можуть бути звичайні родзинки, або інші улюблені сухофрукти: чорнослив, курага, ананаси, папая. Також смачно буде з шоколадними дропсами.
Рецепт паски на Великдень
- Час: 6 годин
- Порції: 3 штуки по 450 грамів
Приготування:
- Додаємо дріжджі та цукор в молоко та перемішуємо.
- Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.
Приготування:
- В чашу міксера викладаємо: опару, жовтки, дріжджі, цукор, сіль, цедру апельсина, ваніль, вершкове масло, борошно та вимішуємо тісто насадкою "гак" або руками, приблизно 15 – 20 хвилин.
- Накриваємо тісто рушником, залишаємо при кімнатній температурі на 2 години.
- Додаємо заздалегідь замочені в ромі родзинки на ніч.
- Розділяємо тісто на три частини по 480 грамів. Формуємо кульку, перекладаємо її в паперову форму.
- Накриваємо рушником та залишаємо на 1 – 1,5 години.
- Випікаємо при 165 градусах (з конвекцією) - 40 – 45 хвилин.
- Після охолодження, покриваємо молочною глазур’ю та прикрашаємо.
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти.
- Одразу наносимо на паску та прикрашаємо.
Смачного!