Згідно з сімейними традиціями: рецепт паски на жовтках

10 квітня 2023, 11:27
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Джерело:

Єлизавета Глінська

В кожного, мабуть, є рецепт Великодньої паски, який залишився під пращурів. Одним з таких поділилася українська кондитерка Ліза Глінська.

Існує багато рецептів пасок на Великдень: італійська колумба, ароматний крафін, паска на жовтках, з холодним маслом чи інші. Але найсмачніші завжди ті, які готують щороку за давнім рецептом бабусі чи мами.

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Начинками для паски можуть бути звичайні родзинки, або інші улюблені сухофрукти: чорнослив, курага, ананаси, папая. Також смачно буде з шоколадними дропсами.

Рецепт паски на Великдень

  • Час: 6 годин
  • Порції: 3 штуки по 450 грамів

Приготування:

  • Додаємо дріжджі та цукор в молоко та перемішуємо.
  • Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.

Приготування:

  • В чашу міксера викладаємо: опару, жовтки, дріжджі, цукор, сіль, цедру апельсина, ваніль, вершкове масло, борошно та вимішуємо тісто насадкою "гак" або руками, приблизно 15 – 20 хвилин.
  • Накриваємо тісто рушником, залишаємо при кімнатній температурі на 2 години.
  • Додаємо заздалегідь замочені в ромі родзинки на ніч.
  • Розділяємо тісто на три частини по 480 грамів. Формуємо кульку, перекладаємо її в паперову форму.
  • Накриваємо рушником та залишаємо на 1 – 1,5 години.
  • Випікаємо при 165 градусах (з конвекцією) - 40 – 45 хвилин.
  • Після охолодження, покриваємо молочною глазур’ю та прикрашаємо.

Приготування:

  • Змішуємо всі інгредієнти.
  • Одразу наносимо на паску та прикрашаємо.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак