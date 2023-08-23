Забута страва української кухні: готуємо перчики в сметані

Якщо ви вперше чуєте про цю страву – неодмінно приготуйте її, аби популяризувати серед рідних та близьких. Вона дуже смачна та оригінальна.

В українській кухні є багато забутих страв, одним з таких є рецепт солодких запечених перців в сметані. Таку овочеву страву готували зазвичай в центральній Україні, але ми хочемо популяризувати її повсюди.

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Рецепт перців в сметані

Час: 60 хвилин

– солодкий перець;– ріпчаста цибуля;– морква;– помідори;– вершки або сметана;– часник;– свіжа зелень.

Приготування:

Солодкий болгарський перець миємо і викладаємо на пергамент. Запікаємо в розігрітій до 220 градусів духовці до готовності.

Перекладаємо перці в пакет чи миску з кришкою, так буде легше чистити. Очищаємо від шкірки.

Обсмажуємо нарізану кубиками цибульку, додаємо натерту моркву та помідори, тушкуємо все разом.

Додаємо вершки або сметану і додаємо перець. Його можна нарізати, а можна додавати цілий.

Вкінці додаємо часник та подрібнену свіжу зелень.

Подавайте страву зі свіжим хлібом або картопляним пюре.

Смачного!

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