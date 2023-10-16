З яйцем та капустою, чи шинкою і грибами: готуємо швидкий пиріг п'ятихвилинка

Не завжди є час на приготування ситного обіду чи вечері? У нас є рецепт швидкого пирога з начинкою на вибір. Смачно буде, яку б не обрали.

Пиріг п'ятихвилинка – ситна та смачна домашня випічка, яка чудово підійде на обід чи вечерю. Його зручно нарізати шматками та брати на роботу чи давати дітям до школи.

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Начинками для такого пирога може бути як м'ясний фарш з овочами, так і гриби чи консервана риба. Тут все залежить ваших смаків.

Рецепт пирога з яйцем та капустою

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 6

– 250 грамів борошна;– 400 грамів кефіру;– 2 курячих яйця;– 1 чайна ложка соди;– 1 чайна ложка солі;– 2 столова ложка цукру;– 2 столові ложки олії.– 2 – 4 відваренихяйця;– ¼ білоголової капусти;– вершкове масло.

Приготування:

Для приготування тіста з'єднуємо просіяне борошно разом з рештою інгредієнтів. Перемішуємо до однорідностіта замішуємо тісто.

Половину тіста виливаємо у жаротривку форму, далі викладаємо начинку та зверху заливаємо рештою тіста.

Для начинки можна обрати відварені яйця з цибулею та шукованою капустою. Дрібно насічену капусту тушкуємо на маслі до м'якості. Змішуємо з нарізаними відвареними яйцями та за бажанням зі смаженою цибулею. Не забуваємо про спеції. Також можна обрати для начинки шинку, або тунець з яйцем. Смакуватиме і картопля з грибами.

Випікаємо пиріг у розігрітій духовці при 180 градусах 40 хвилин.

Переди випіканням пиріг можна посипати насінням кунжута чи льону.

Смачного!

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