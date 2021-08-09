Ситна піца з фрикадельками на тонкому тісті: домашній рецепт
9 серпня 2021 , 15:23Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Набридла класична італійська піца і хочеться скуштувати чогось новенького? Ми підготували для вас рецепт піци з фрикадельками. Її смак ви не забудете ніколи!
Піца з фрикадельками – це як ковток свіжого повітря, справжній, новий погляд на традиційну страву, яку обожнюють мільйони.
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До речі, ви з легкістю можете зробити її як круглої, так і квадратної форми. Все залежить від ваших вподобань.
Рецепт піци з фрикадельками
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2 – 3
Піца з фрикадельками / Фото Рецепт економної господині
– 150 г дріжджового тіста;
– 200 г курячого фаршу;
– 1 великий помідор;
– 300 г сиру моцарела;
– 200 г шинки;
– 1 шт. синьої цибулі;
– 3 – 4 шт. печериць;
– 2 ст. л. консервованої кукурудзи;
– 4 ст. л. томатного соусу;
– свіжі листочки базиліку.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Розкачайте тісто для піци в тонкий шар та викладіть на деко.
- Змастіть основу томатним соусом та посипте натертим сиром.
- Наріжте тонкими скибочками гриби, помідор та шинку й викладіть на тісто.
- Наріжте півкільцями цибулю та посипте нею піцу.
- Додайте кукурудзи та листочки свіжого базиліку.
- Курячий фарш поперчіть та посоліть на ваш смак, сформуйте кульки та викладіть зверху на піцу.
- Відправте страву випікатися в духовку на 25 хвилин.
- Готову піцу розріжте на порційні шматочки та подавайте до столу. Смачного!