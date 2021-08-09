Ситна піца з фрикадельками на тонкому тісті: домашній рецепт

Набридла класична італійська піца і хочеться скуштувати чогось новенького? Ми підготували для вас рецепт піци з фрикадельками. Її смак ви не забудете ніколи!

Піца з фрикадельками – це як ковток свіжого повітря, справжній, новий погляд на традиційну страву, яку обожнюють мільйони.

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До речі, ви з легкістю можете зробити її як круглої, так і квадратної форми. Все залежить від ваших вподобань.

Рецепт піци з фрикадельками

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2 – 3



Піца з фрикадельками / Фото Рецепт економної господині

– 150 г дріжджового тіста;– 200 г курячого фаршу;– 1 великий помідор;– 300 г сиру моцарела;– 200 г шинки;– 1 шт. синьої цибулі;– 3 – 4 шт. печериць;– 2 ст. л. консервованої кукурудзи;– 4 ст. л. томатного соусу;– свіжі листочки базиліку.

Приготування: