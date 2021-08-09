Ситна піца з фрикадельками на тонкому тісті: домашній рецепт

9 серпня 2021 , 15:23
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Джерело:

24 канал

Набридла класична італійська піца і хочеться скуштувати чогось новенького? Ми підготували для вас рецепт піци з фрикадельками. Її смак ви не забудете ніколи!

Піца з фрикадельками – це як ковток свіжого повітря, справжній, новий погляд на традиційну страву, яку обожнюють мільйони.

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До речі, ви з легкістю можете зробити її як круглої, так і квадратної форми. Все залежить від ваших вподобань.

Рецепт піци з фрикадельками

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 2 – 3


Піца з фрикадельками / Фото Рецепт економної господині

Інгредієнти:
 – 150 г дріжджового тіста;
 – 200 г курячого фаршу;
 – 1 великий помідор;
 – 300 г сиру моцарела;
 – 200 г шинки;
 – 1 шт. синьої цибулі;
 – 3 – 4 шт. печериць;
 – 2 ст. л. консервованої кукурудзи;
 – 4 ст. л. томатного соусу;
 – свіжі листочки базиліку.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Розкачайте тісто для піци в тонкий шар та викладіть на деко.
  3. Змастіть основу томатним соусом та посипте натертим сиром.
  4. Наріжте тонкими скибочками гриби, помідор та шинку й викладіть на тісто.
  5. Наріжте півкільцями цибулю та посипте нею піцу.
  6. Додайте кукурудзи та листочки свіжого базиліку.
  7. Курячий фарш поперчіть та посоліть на ваш смак, сформуйте кульки та викладіть зверху на піцу.
  8. Відправте страву випікатися в духовку на 25 хвилин.
  9. Готову піцу розріжте на порційні шматочки та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак