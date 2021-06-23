Ідеальний десерт для спекотного дня: рецепт полуничного семіфредо від су-шефа "Пекельної кухні"

Олена Жаботинська – су-шеф у кулінарному реаліті-шоу "Пекельна кухня", котрий вже восени стартує на Новому каналі. Десерт від кулінарки закохає вас з першого шматочку, а ще скуштувавши його ви зможете перенестися до Італії, адже він належить саме класичній кухні цієї країни.

Семіфредо – смачний італійський десерт, який подають охолодженим, тому його часто відносять до морозива. Десерт можна приготувати з будь-яким улюбленим смаком, але найпопулярніший він з шоколадом, фісташкою, медом та полуницею.

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Талановита шеф-кухарка та су-шеф кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" Олена Жаботинська поділилася із читачами рецептом класичного італійського десерту з полуницею, який ви з легкістю можете приготувати вдома для родини та друзів.

Коли на вулиці дуже спекотно, хочеться охолодитися. Звісно, це добре робити за допомогою напоїв чи морозива. А можна взяти сезонну полуницю і зробити прохолодний італійський десерт, – відзначила Олена Жаботинська.

Такий десерт точно сподобається діткам, а ще врятує вас у спекотні літні дні.

Рецепт семіфредо з полуницею

Час: 8 – 12 годин

8 – 12 годин Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 250 ккал



Семіфредо / Фото Донателли Арпая

Заздалегідь замочіть желатин у холодній воді. У металічну миску відправте жовтки, половину цукрової пудри та сік лимона або лайма і поставте на парову баню. Заваріть жовтки при постійному помішуванні до загущення. Зніміть миску з парової бані. Додайте набухлий желатин в яєчну масу та розмішайте до повного розчинення. Додайте до яєчної маси цедру лимона або лайма та ще раз перемішайте. Ретельно помиту та просушену на паперовому рушнику полуницю перебийте в чаші блендера разом із рештою цукрової пудри. Додайте яєчну масу до полуничного пюре та ще раз збийте до однорідної консистенції. Холодні вершки збийте міксером до стійких піків та змішайте з полуничною масою. Перекладіть полуничну масу в силіконову або металічну форму застелену харчовою плівкою. Відправте заготовку на десерт в морозилку на 8 – 12 годин. Готовий десерт подавайте до столу холодним з дрібно нарізаними шматочками полуниці або інших улюблених ягід. Смачного!

– 500 г полуниці;– 100 г цукрової пудри;– 3 жовтки;– 30 мл соку лимона або лайма;– 5 г желатину;– цедра одного лимона або лайма;– 350 мл вершків жирністю понад 30%.

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