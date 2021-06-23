Ідеальний десерт для спекотного дня: рецепт полуничного семіфредо від су-шефа "Пекельної кухні"

23 червня 2021 , 21:40
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Джерело:

Новий канал

Олена Жаботинська – су-шеф у кулінарному реаліті-шоу "Пекельна кухня", котрий вже восени стартує на Новому каналі. Десерт від кулінарки закохає вас з першого шматочку, а ще скуштувавши його ви зможете перенестися до Італії, адже він належить саме класичній кухні цієї країни.

Семіфредо – смачний італійський десерт, який подають охолодженим, тому його часто відносять до морозива. Десерт можна приготувати з будь-яким улюбленим смаком, але найпопулярніший він з шоколадом, фісташкою, медом та полуницею.

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Талановита шеф-кухарка та су-шеф кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" Олена Жаботинська поділилася із читачами рецептом класичного італійського десерту з полуницею, який ви з легкістю можете приготувати вдома для родини та друзів.

Коли на вулиці дуже спекотно, хочеться охолодитися. Звісно, це добре робити за допомогою напоїв чи морозива. А можна взяти сезонну полуницю і зробити прохолодний італійський десерт, – відзначила Олена Жаботинська.

Такий десерт точно сподобається діткам, а ще врятує вас у спекотні літні дні.

Рецепт семіфредо з полуницею

  • Час: 8 – 12 годин
  • Порції: 4 – 6
  • Калорійність на 100 грамів: 250 ккал


Семіфредо / Фото Донателли Арпая

Інгредієнти:
 – 500 г полуниці;
 – 100 г цукрової пудри;
 – 3 жовтки;
 – 30 мл соку лимона або лайма;
 – 5 г желатину;
 – цедра одного лимона або лайма;
 – 350 мл вершків жирністю понад 30%.
  1. Заздалегідь замочіть желатин у холодній воді.
  2. У металічну миску відправте жовтки, половину цукрової пудри та сік лимона або лайма і поставте на парову баню. Заваріть жовтки при постійному помішуванні до загущення.
  3. Зніміть миску з парової бані. Додайте набухлий желатин в яєчну масу та розмішайте до повного розчинення.
  4. Додайте до яєчної маси цедру лимона або лайма та ще раз перемішайте.
  5. Ретельно помиту та просушену на паперовому рушнику полуницю перебийте в чаші блендера разом із рештою цукрової пудри.
  6. Додайте яєчну масу до полуничного пюре та ще раз збийте до однорідної консистенції.
  7. Холодні вершки збийте міксером до стійких піків та змішайте з полуничною масою.
  8. Перекладіть полуничну масу в силіконову або металічну форму застелену харчовою плівкою.
  9. Відправте заготовку на десерт в морозилку на 8 – 12 годин.
  10. Готовий десерт подавайте до столу холодним з дрібно нарізаними шматочками полуниці або інших улюблених ягід. Смачного!

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Автор: Богданна Рибак