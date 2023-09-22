Ідеальна закуска до столу: рецепт гострих помідорів по-корейськи

Ви ще встигаєте приготувати цю нереально смачну закуску з помідорами за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Помідори по-корейськи справжня знахідка консервації на зиму!

Помідори по-корейськи – це відмінна закуска на зиму, яку можна приготувати всього за один день. Подавайте її до м'ясних чи рибних страв, додавайте до запіканок чи як окрему закуску.

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Вона чудово зберігається в холодильнику до тижня часу.

Рецепт помідорів по-корейськи

Час: 1 доба

1 доба Порції: 2

– 1 кілограм помідорів;– 400 грамів солодкого перцю– 20 грамів гострого перцю– 60 грамів часнику– 1 чайна ложка сушеного кропу– 1 столова ложка солі– 2 столові ложки цукру– 50 грамів оцту яблучного 6 %– 50 грамів рослинної олії.

Приготування:

Помідори, перці та гострий перець добре помийте і висушіть рушником. Помідори розрізаємо навпіл, перці очищуємо від насіння та плодоніжки. Перець солодкий, перець гострий і часник пропускаємо через м’ясорубку.



Приготування помідорів / Фото Євгена Клопотенка

Для маринаду до подрібнених перців та часнику додаємо сіль, кріп, цукор, яблучний оцет, олію та перемішуємо.



Приготування помідорів / Фото Євгена Клопотенка

У велику миску викладаємо нарізані половинками помідори та заливаємо їх маринадом. Перемішуємо та поставимо в холодильник на ніч.



Приготування помідорів / Фото Євгена Клопотенка

Заздалегідь стерилізуємо банки та кришки. Розкладаємо помідори по стерилізованих банках, закриваємо кришки. Зберігаємо їх в холодильнику до 5 днів.

Смачного!

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