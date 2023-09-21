Деруни – традиційна страва української кухні, яку готують з картоплі. В сучасній українській кухні також додають до страви твердий сир, лосось та навіть кабачки.
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Їх можна готувати невеликими за розміром, а можна – великими. Рекордний дерун, завважки 140 кілограмів спекли у місті Коростень, на святі їжі. Там навіть встановили пам’ятник деруну. Чому б і нам не поласувати ситною стравою з картоплі на обід чи вечерю? Нумо готувати!
Рецепт картопляних дерунів з лососем
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Натираємо очищену картоплю на тертці, вичавлюємо зайву рідину. Додаємо 50 грамів розтопленого вершкового масла та сіль. Перемішуємо.
- Викладаємо більшу частину картоплі на сковорідку з олією та 20 грамами вершкового масла.
- Смажимо дерун на середньому вогні 5 хвилин, потім накриваємо кришкою та смажимо ще 5 хвилин. На картоплю викладаємо тертий сир, другу частину картоплі. Обсмажуємо ще 5 хвилин і перевертаємо.
- Повторюємо просмаження з іншої сторони.
- Готовий дерун подаємо зі скибками риби та сметаною.
Смачного!