Перше знайомство з випічкою: рецепт хліба для початківців

Переможець кулінарного шоу "Мастер Шеф Професіонали" Павло Серветник поділився з читачами рецептом пшеничного хліба.

Відмінний рецепт для знайомства з випічкою хліба, а саме з пшеничного борошна. Кулінар детально описав всі деталі та нюанси від приготування опари до замішування тіста.

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Пшеничний хліб вийде з хрумкою скоринкою, м'якою серединкою та неймовірним ароматом. Ви зможете подавати його до сніданку, обіду чи вечері.

Рецепт пшеничного хліба для початківців

Час: 24 години

24 години Порції: 1

– 180 грамів води;– 300 грамів пшеничного борошна.

Приготування:

Додаємо воду та борошно в чашу кухонної машини та замішуємо 10 хвилин на середній швидкості.

Відправляємо в холодильник на 2 години.

Змішуємо воду і дріжджі до повного розчинення. Далі відправляємо суміш до чаші з тістом і висипаємо сіль. Замішуємо 10 хвилин на середній швидкості.

Дістаємо тісто з чаші, змащуємо олією та відправляємо назад в чашу. Накриваємо її плівкою та залишаємо тісто на годину при кімнатній температурі.

На третьому етапі обминаємо тісто (дивись відео) та залишаємо ще на годину в теплі. Повторіть цей процес ще два рази. Загалом підіймання тіста триває протягом 4 годин.

На четвертому етапі викладаємо тісто на стіл та надаємо йому форми. Перекладаємо його на кухонний рушник, припилюємо кукурудзяним борошном (або пшеничним). Відправляємо хліб в холодильник на 12 – 14 годин.

Розігріваємо духовку разом з деко до 240 градусів. Далі відправляємо хліб пектися під ковпаком. Надрізаємо хліб зверху гострим лезом. На дно форми наливаємо воду. Її пара утворить хрумку скоринку.

Випікаємо хліб 20 хвилин та ще 10 без ковпака до золотистої скоринки.

Ваш домашній хліб готовий. Смачного!

– 15 – 20 грамів води;– 1 грам дріжджів;– 7 грамів солі.