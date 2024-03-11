За вуха не відтягнеш: найсмачніший рецепт риби з помідорами

Біла риба – надзвичайно корисний продукт. Саме тому її радять вживати бодай раз на тиждень.

Рибу за цим рецептом можна подавати до столу з помідоровим соусом без гарніру. Також до неї чудово пасуватиме ніжне картопляне пюре чи овочевий салат.

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Рецепт риби з помідорами

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 3

– 500 грамів тріски;– 500 грамів помідорів чері;– імбир;– перець чилі;– два зубчики часнику;– 100 мілілітрів кокосового молока;– сіль;– чорний мелений перець;– свіжий базилік.

Приготування:

Наріжте імбир, чилі та часник тонкими скибочками. Розігрійте пательню з олією та обсмажте на ній нарізані інгредієнти. Додайте туди ж помідори та тушкуйте протягом 5 – 7 хвилин. Влийте кокосове молоко та всипте спеції. Можна додатково додати трішки меленої паприки. Викладіть в помідоровий соус рибу та готуйте її під кришкою 8 – 9 хвилин. Частину базиліку наріжте тонкими шматочками, а решту залишіть цілою. Перемішайте соус та тушкуйте ще 1 – 2 хвилини. Викладіть готову страву на тарілку, додайте зверху свіжі листочки базиліку та подавайте до столу.