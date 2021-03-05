Як приготувати рибні палички: рецепт від Євгена Клопотенка

Що приготувати, щоб було швидко, смачно і корисно? Євген Клопотенко поділився рецептом рибних паличок, які сподобаються дорослим і дітям.

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко пропонує приготувати з філе минтая – рибні палички з золотою хрусткою скоринкою в духовці. Страва швидко і легко готується і стане чудовим доповненням до салатів.

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Рецепт рибних паличок

Філе минтая пропустіть через м'ясорубку, викладіть у миску, додайте сіль, перець, панірувальні сухарі, жовток, перемішайте фарш до однорідної консистенції. Сформуйте рибні палички, занурте два рази шарами: у борошно, збите яйце, панірувальні сухарі. Деко вистеліть пергаментом, викладіть палички, відправте запікатись в духовку при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин до утворення рум'яної скоринки. Для приготування соусу помийте, подрібніть ножем петрушку, кріп. У мисці змішайте з йогуртом, додайте сіль, лимонний сік, перемішайте. Дістаньте з духовки готові палички. Подавайте з соусом. Смачного!

– 2 шт. філе минтая;– 1,5 склянки панірувальних сухарів;– 150 грамів борошна;– 1 яйце;– 1 жовток;– 200 мілілітрів натурального йогурту;– 10 гілочок петрушки, кропу;– 1 столова ложка лимонного соку;– сіль, перець.