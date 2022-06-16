Рецепт сезонного салату з овочів від Ектора Хіменеса-Браво

Літо – пора свіжих овочів на будь-який смак. Щоб швидко та корисно потрапезувати приготуйте з них салат, а рецептом ми з вами поділимося.

Ектор Хіменес-Браво після тривалої паузи повернув рецепти до свого блогу в інстаграмі. Шеф-кухар впевнений, що кулінарія лікує, відриває від турбот та наповнює нас, навіть коли на душі важко. Він підготував для читачів сезонний рецепт салату з овочів та фруктів.

Читайте також Миємо овочі та фрукти правильно: кілька цінних порад для господинь

Легка заправка до салату не обтяжить шлунок та вам не прийдеться відробляти зайві калорії у спортзалі. Такий салат можна подавати як до святкового столу, так і до буденного. Сезонний салат можна назвати бюджетним варіантом, адже влітку всі овочі та фрукти можна придбати за доступною та оптимальною ціною.

Волоські горіхи у страві можна замінити на будь-які інші улюблені, а твердий сир може бути пармезаном, а може й голандським. Все залежить від ваших смаків та вподобань.

Рецепт сезонного овочевого салату від Ектора Хіменеса-Браво

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

– 100 грамів моркви;– 100 грамів кабачка;– 100 грамів огірка;– 50 грамів зеленого яблука;– 20 грамів редиски;– 30 грамів улюбленої зелені (петрушка, кінза, м'ята, базилік);– 30 грамів твердого сиру;– 15 грамів волоського горіха.– 30 мілілітрів олії;– 20 мілілітрів лимонного соку;– 20 мілілітрів меду;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно помийте овочі під проточною водою. Наріжте кабачок, моркву, огірок довгими скибками за допомогою овочечистки.

Редиску наріжте тонкими кільцями, а яблуко довільними шматочками.

Змішайте нарізані овочі та фрукти в салатниці та перемішайте руками.

Натріть твердий сир на тертці або мандоліні, також можна використати овочечистку. Змішайте з рештою інгредієнтів.

Для приготування соусу для салату змішайте у невеликій мисці олію, рідкий мед, лимонний сік та присмачте все спеціями: сіллю та чорним меленим перцем. Заправте приготованим соусом салат та знову перемішайте.

Викладіть салат на порційну тарілку, прикрасьте волоськими горіхами, викладіть кільця редиски та знову полийте залишками соусу.

Смачного!