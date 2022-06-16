Рецепт сезонного салату з овочів від Ектора Хіменеса-Браво

16 червня 2022 , 10:33
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Літо – пора свіжих овочів на будь-який смак. Щоб швидко та корисно потрапезувати приготуйте з них салат, а рецептом ми з вами поділимося.

Ектор Хіменес-Браво після тривалої паузи повернув рецепти до свого блогу в інстаграмі. Шеф-кухар впевнений, що кулінарія лікує, відриває від турбот та наповнює нас, навіть коли на душі важко. Він підготував для читачів сезонний рецепт салату з овочів та фруктів. 

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Легка заправка до салату не обтяжить шлунок та вам не прийдеться відробляти зайві калорії у спортзалі. Такий салат можна подавати як до святкового столу, так і до буденного. Сезонний салат можна назвати бюджетним варіантом, адже влітку всі овочі та фрукти можна придбати за доступною та оптимальною ціною.

Волоські горіхи у страві можна замінити на будь-які інші улюблені, а твердий сир може бути пармезаном, а може й голандським. Все залежить від ваших смаків та вподобань.

Рецепт сезонного овочевого салату від Ектора Хіменеса-Браво

  • Час: 15 хвилин
  • Порції:
Інгредієнти для салату:
 – 100 грамів моркви;
 – 100 грамів кабачка;
 – 100 грамів огірка;
 – 50 грамів зеленого яблука;
 – 20 грамів редиски;
 – 30 грамів улюбленої зелені (петрушка, кінза, м'ята, базилік);
 – 30 грамів твердого сиру;
 – 15 грамів волоського горіха.
Інгредієнти для соусу:
 – 30 мілілітрів олії;
 – 20 мілілітрів лимонного соку;
 – 20 мілілітрів меду;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Ретельно помийте овочі під проточною водою. Наріжте кабачок, моркву, огірок довгими скибками за допомогою овочечистки.
  1. Редиску наріжте тонкими кільцями, а яблуко довільними шматочками.
  1. Змішайте нарізані овочі та фрукти в салатниці та перемішайте руками.
  1. Натріть твердий сир на тертці або мандоліні, також можна використати овочечистку. Змішайте з рештою інгредієнтів.
  1. Для приготування соусу для салату змішайте у невеликій мисці олію, рідкий мед, лимонний сік та присмачте все спеціями: сіллю та чорним меленим перцем. Заправте приготованим соусом салат та знову перемішайте.
  1. Викладіть салат на порційну тарілку, прикрасьте волоськими горіхами, викладіть кільця редиски та знову полийте залишками соусу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак