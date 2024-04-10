Просто готувати, а так смакує: найсмачніший рецепт шніцеля від переможця "МастерШеф"

Приготування смачної та ароматної страви не обов'язково вимагає цілих годин, проведених на кухні, чи величезного списку складних інгредієнтів. Іноді все, що вам потрібно, щоб створити щось справді особливе, – це кілька простих компонентів та трохи кулінарної магії.

Апетитна корейка під сирно-томатною шубою з ароматом базиліка та нотками в'ялених томатів ідеально підходить для будь-якої ситуації. Ця страва не лише порадує вас своїм багатим смаком та ароматом, але й стане окрасою столу.

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Шніцель зі свинини

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

– 300 грамів корейки (на кісточці);– 1 яйце;– 2 столові ложки борошна;– 100 мілілітрів олії соняшникової олії;– 30 грамів сиру моцарела;– 15 грамів в'ялених томатів;– 40 грамів томатного соусу;– 3 листочки базиліку;– 3 штуки томатів чері;– 70 грамів панірувальних сухарів;– спеції до свинини;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Відбийте м'ясо. Приправте спеціями, а потім паніруйте, послідовно використовуючи борошно, збите яйце та сухарі. Смажте на сковороді до утворення рум'яної скоринки, після чого змастіть поверхню томатним соусом, викладіть зверху моцарелу та шматочки в'ялених томатів. Відправте попередньо нагріту до 200°C духовку на 10 хвилин. Перед подачею викладіть на блюдо свіжі чері та листочки базиліку.