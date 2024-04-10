Просто готувати, а так смакує: найсмачніший рецепт шніцеля від переможця "МастерШеф"
10 квітня 2024, 10:10Читать новость на русском
Джерело:Pava_vb
Приготування смачної та ароматної страви не обов'язково вимагає цілих годин, проведених на кухні, чи величезного списку складних інгредієнтів. Іноді все, що вам потрібно, щоб створити щось справді особливе, – це кілька простих компонентів та трохи кулінарної магії.
Апетитна корейка під сирно-томатною шубою з ароматом базиліка та нотками в'ялених томатів ідеально підходить для будь-якої ситуації. Ця страва не лише порадує вас своїм багатим смаком та ароматом, але й стане окрасою столу.
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Шніцель зі свинини
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
– 300 грамів корейки (на кісточці);
– 1 яйце;
– 2 столові ложки борошна;
– 100 мілілітрів олії соняшникової олії;
– 30 грамів сиру моцарела;
– 15 грамів в'ялених томатів;
– 40 грамів томатного соусу;
– 3 листочки базиліку;
– 3 штуки томатів чері;
– 70 грамів панірувальних сухарів;
– спеції до свинини;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Відбийте м'ясо.
- Приправте спеціями, а потім паніруйте, послідовно використовуючи борошно, збите яйце та сухарі.
- Смажте на сковороді до утворення рум'яної скоринки, після чого змастіть поверхню томатним соусом, викладіть зверху моцарелу та шматочки в'ялених томатів.
- Відправте попередньо нагріту до 200°C духовку на 10 хвилин. Перед подачею викладіть на блюдо свіжі чері та листочки базиліку.