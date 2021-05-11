Рецепт шоколадних мафінів від Єлизавети Глінської: швидко і смачно

Навіщо купувати магазинну випічку, якщо ви з легкістю можете приготувати її вдома. Власноруч приготована солодка випічка точно прийде вам до смаку, а особливо якщо це шоколадні мафіни за рецептом кондитерки Лізи Глінської.

Шоколадні мафіни за рецептом української кондитерки Єлизавети Глінської сподобаються не тільки дорослим, від них буду в захваті діти!

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До речі, якщо у вас залежався кефір в холодильнику – він чудово підійде для цього рецепту. Не пропадати ж продукту!

Рецепт шоколадних мафінів на кефірі

Для приготування тіста на мафіни ретельно просійте борошно через дрібне сито. З'єднайте борошно з розпушувачем, содою та сіллю. Перемішайте сухі інгредієнти. Всипте до борошна какао через сито, щоб не було грудочок. В окремій мисці змішайте яйця, цукор, кефір та розтоплене гаряче вершкове масло. Перемішайте до однорідної маси. Всипте сухі інгредієнти до яєчної маси та перемішайте тісто до однорідної консистенції. Додайте подрібнені шматочки шоколаду або дропси та перемішайте. Наповніть форми для приготування мафінів тістом на 2/3 висоти. Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте мафіни випікатися на 18 – 20 хвилин. Зніміть охолоджені готові мафіни з форми та подавайте до столу. Смачного!

– 250 г борошна;– 100 г цукру;– 50 г какао;– 8 г розпушувача;– дрібка солі;– 1/3 ч. л соди;– 100 г яєць;– 100 г вершкового масла;– 200 г кефіру або не жирного йогурту;– 80 г чорного шоколаду.

Рецепт приготування домашніх шоколадних мафінів від Лізи Глінської – відео: