Рецепт шоколадних мафінів від Єлизавети Глінської: швидко і смачно

Навіщо купувати магазинну випічку, якщо ви з легкістю можете приготувати її вдома. Власноруч приготована солодка випічка точно прийде вам до смаку, а особливо якщо це шоколадні мафіни за рецептом кондитерки Лізи Глінської.
Шоколадні мафіни за рецептом української кондитерки Єлизавети Глінської сподобаються не тільки дорослим, від них буду в захваті діти!
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До речі, якщо у вас залежався кефір в холодильнику – він чудово підійде для цього рецепту. Не пропадати ж продукту!
Рецепт шоколадних мафінів на кефіріІнгредієнти:
– 250 г борошна;
– 100 г цукру;
– 50 г какао;
– 8 г розпушувача;
– дрібка солі;
– 1/3 ч. л соди;
– 100 г яєць;
– 100 г вершкового масла;
– 200 г кефіру або не жирного йогурту;
– 80 г чорного шоколаду.
- Для приготування тіста на мафіни ретельно просійте борошно через дрібне сито. З'єднайте борошно з розпушувачем, содою та сіллю. Перемішайте сухі інгредієнти.
- Всипте до борошна какао через сито, щоб не було грудочок.
- В окремій мисці змішайте яйця, цукор, кефір та розтоплене гаряче вершкове масло. Перемішайте до однорідної маси.
- Всипте сухі інгредієнти до яєчної маси та перемішайте тісто до однорідної консистенції. Додайте подрібнені шматочки шоколаду або дропси та перемішайте.
- Наповніть форми для приготування мафінів тістом на 2/3 висоти.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте мафіни випікатися на 18 – 20 хвилин.
- Зніміть охолоджені готові мафіни з форми та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт приготування домашніх шоколадних мафінів від Лізи Глінської – відео: