Рецепт шоколадного пудингу вдома: нереальна смакота, випечена в духовці

Надзвичайно швидкий у приготуванні шоколадний десерт сподобається кожному члену вашої родини!

Існує думка, що всі десерти, до складу яких входить шоколад нереально смачні. Нумо перевірмо та приготуємо шоколадний пудинг в духовці!

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Рецепт дуже простий, тому ви з легкістю можете залучити до приготування десерту дітей.

Рецепт шоколадного пудингу

Чорний шоколад подрібніть руками або ножем, розтопіть на паровій бані або у мікрохвильовці. Додайте до шоколаду вершкове масло та перемішайте до однорідної консистенції. Відокремте білки від жовтків. Білки збити окремо до густої піни, а жовтки збийте з цукром до густої світлої маси. Обережно змішайте жовтки з білковою масою, додайте шоколадну суміш та борошно. Викладіть тісто в чотири форми об'ємом 150 мілілітрів попередньо змащених маслом. Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте шоколадний десерт протягом 30 хвилин. Дістаньте пудинг з форми та подавайте до столу з ягодами. Смачного!

– 100 г чорного шоколаду;– 50 г вершкового масла;– 3 курячих яйця;– 25 г пшеничного борошна;– 85 г цукрової пудри.