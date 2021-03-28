Рецепт шоколадного пудингу вдома: нереальна смакота, випечена в духовці

Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Метро Кеш енд Кері

Надзвичайно швидкий у приготуванні шоколадний десерт сподобається кожному члену вашої родини!

Існує думка, що всі десерти, до складу яких входить шоколад нереально смачні. Нумо перевірмо та приготуємо шоколадний пудинг в духовці!

Читайте також

Рецепт дуже простий, тому ви з легкістю можете залучити до приготування десерту дітей.

Рецепт шоколадного пудингу

Інгредієнти:
– 100 г чорного шоколаду;
– 50 г вершкового масла;
– 3 курячих яйця;
– 25 г пшеничного борошна;
– 85 г цукрової пудри.
  1. Чорний шоколад подрібніть руками або ножем, розтопіть на паровій бані або у мікрохвильовці.
  2. Додайте до шоколаду вершкове масло та перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Відокремте білки від жовтків. Білки збити окремо до густої піни, а жовтки збийте з цукром до густої світлої маси. Обережно змішайте жовтки з білковою масою, додайте шоколадну суміш та борошно.
  4. Викладіть тісто в чотири форми об'ємом 150 мілілітрів попередньо змащених маслом.
  5. Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте шоколадний десерт протягом 30 хвилин.
  6. Дістаньте пудинг з форми та подавайте до столу з ягодами. Смачного!