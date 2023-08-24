Шпундра – як приготувати класичну українську страву, яку згадували в Енеїді

Якщо ви ніколи не чули про шпундру – радимо розпочати знайомство з старовинною українською стравою негайно. Беремо свинину та буряк і нумо готувати.

Представляємо шпундру: традиційну українську страву, про яку згадується в книзі Котляревського "Енеїда". Шпундра, також відома як шпундри, вважається квінтесенцією українського делікатесу, традиційно готується із суміші свинини та буряка.

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Ця апетитна страва бере свій початок зі сторінок відомого літературного твору Котляревського "Енеїда". Виступаючи за збереження української кулінарної спадщини, вважаємо, що чим частіше ми готуємо та обговорюємо традиційні страви, такі як шпундра, тим більше вони вкорінюються в наше повсякденне життя. Навіть якщо поєднання свинини та маринованого буряка здається вам нетрадиційним, радимо спробувати. Хто знає, може ця чудова страва стане заповітним доповненням до вашого святкового чи повсякденного меню.

Рецепт шпундри

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 1 кілограм свинячих реберець;– 2 буряки;– 1 ріпчаста цибуля;– 150 мілілітрів сухого білого вина;– 1 головка часнику;– 2 гілочки чебрецю;– 30 грамів діжонської гірчиці;– половина апельсина;– 1 маленький хрін;– пшеничне борошно;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

️Свинину ріжемо по 1 ребру. Кожен шматочок обвалюємо у борошні і смажимо до рум’яності, потім складаємо у форму для запікання.



Приготування шпундри / Фото Клопотенка

️На цій же сковорідці (після свинини) смажимо цибулю, нарізану півкільцями. Додаємо її до м’яса.

️Буряк очищуємо і ріжемо на 6 – 8 шматочків. Теж додаємо до м’яса.



Приготування шпундри / Фото Клопотенка

️Змішуємо вино, спеції, гірчицю і апельсиновий сік, додаємо 100 мілілітрів води і заливаємо нашу шпундру.



Приготування шпундри / Фото Клопотенка

️Зверху викладаємо чебрець, хрін і часник, розрізаний навпіл. Закриваємо фольгою і запікаємо 2 – 3 години.

️Готову страву викладіть на порційні тарілки та подавайте з відвареною картоплею.

Смачного!

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