Рецепт сирних рогаликів з домашнім варенням: смачна випічка на кожен день

Ну хто ж не любить солоденького? А як щодо смачних рогаликів з сирного тіста та ніжною начинкою та ще й під чашечку ароматного чаю чи кави. Ми підготували для вас рецепт смаколика, який ви з легкістю можете приготувати вдома власноруч або з дітками.
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Начинку для сирних рогаликів можна робити будь-яку: свіжі або морожені ягоди, шоколад, улюблене варення або джем, згущене молоко та навіть фрукти.
Рецепт сирних рогаликівІнгредієнти:
– 180 г домашнього сиру 5%;
– 220 г борошна (рисове або пшеничне);
– 1 ст. л рослинної олії;
– 2 яйця;
– жовток для змащування рогаликів;
– ½ ч. л розпушувача;
– ванілін;
– 2 ст. л цукру.
Для начинки:
– домашній джем або густе варення.
- Для приготування тіста змішайте домашній сир, яйця, олію та цукор. Додайте ретельно просіяне через дрібне сито борошно, розпушувач та ванілін. Замісіть еластичне тісто – воно не повинно липнути до рук.
- Розкачайте тісто в коло товщиною 5 міліметрів. Розріжте тісто на трикутники з яких ми будемо формувати рогалики.
- На широкий край трикутника викладіть начинку та загорніть.
- Змастіть верх рогаликів жовтком.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте рогалики близько 20 хвилин.
- Готові рогалики охолодіть та подавайте до столу. Смачного!