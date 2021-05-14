Рецепт сирних рогаликів з домашнім варенням: смачна випічка на кожен день

Ну хто ж не любить солоденького? А як щодо смачних рогаликів з сирного тіста та ніжною начинкою та ще й під чашечку ароматного чаю чи кави. Ми підготували для вас рецепт смаколика, який ви з легкістю можете приготувати вдома власноруч або з дітками.

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Начинку для сирних рогаликів можна робити будь-яку: свіжі або морожені ягоди, шоколад, улюблене варення або джем, згущене молоко та навіть фрукти.

Рецепт сирних рогаликів

Для приготування тіста змішайте домашній сир, яйця, олію та цукор. Додайте ретельно просіяне через дрібне сито борошно, розпушувач та ванілін. Замісіть еластичне тісто – воно не повинно липнути до рук. Розкачайте тісто в коло товщиною 5 міліметрів. Розріжте тісто на трикутники з яких ми будемо формувати рогалики. На широкий край трикутника викладіть начинку та загорніть. Змастіть верх рогаликів жовтком. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте рогалики близько 20 хвилин. Готові рогалики охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

– 180 г домашнього сиру 5%;– 220 г борошна (рисове або пшеничне);– 1 ст. л рослинної олії;– 2 яйця;– жовток для змащування рогаликів;– ½ ч. л розпушувача;– ванілін;– 2 ст. л цукру.– домашній джем або густе варення.