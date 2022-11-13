Ті самі сирники: всі секрети ідеальної страви від Ярославського

Український шеф-кухар, ресторатор та справедливий суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський, поділився з читачами рецептом та секретами свої ідеальних сирників.

Сирники – одна з улюблених страв українців, адже їх легко та швидко готувати, вони смачні та пишні. Але, щоб вони вдалися і були повітряні, ніжні та просмажені – потрібно знати кілька простих секретів, якими залюбки поділився Володимир Ярославський.

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Саме за цим рецептом готують сирники у його ресторанах. Аналогічні ви з легкістю можете приготувати вдома та здивувати рідних довершеністю страви.

Сирники / Фото з особистого архіву Володимира Ярославського

Секрети вдалих сирників

Кисломолочний сир повинен бути жирністю 9 – 12%, але він повинен бути сухим.

Щоб він не був водянистий, обов'язково відіжміть його через марлю.

Не потрібно перемішувати тісто на сирники надто довго, щоб не втратити текстуру.



Сирники / Фото з особистого архіву Володимира Ярославського

Рецепт сирників

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

– 300 грамів кисломолочного сиру (віджатого);– 1 яєчний жовток;– 2 столові ложки цукру;– 25 – 30 грамів пшеничного борошна;– ваніль або ванільний цукор.

Приготування:

Змішайте кисломолочний сир, жовток і цукор за допомогою виделки. Всипте борошно та ще раз перемішайте.

Присипте дошку або стільницю борошном, викладіть сирну масу та сформуйте все "ковбаскою". Наріжте "шайбами", з них сформуйте кульки, а далі, за допомогою тупої частини ножа сформуйте сирники.



Сирники / Фото з особистого архіву Володимира Ярославського

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії, обсмажте сирники з двох сторін до рум'яної скоринки, потім запечіть в духовці розігрітій до 190 градусі 5 – 7 хвилин. Або повністю доготуйте їх на сковорідці.

Подавайте готові сирники зі сметаною, домашнім варенням чи шоколадною пастою.

Смачного!