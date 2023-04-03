Сучасний рецепт паски на Великдень 2023: готуємо з сиру та білого шоколаду

3 квітня 2023, 11:34
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Джерело:

Валерія Велігура

Кулінарне мистецтво щодня стає все довершенішим, шеф-кухарі створюють нові рецепти, а вмілі господині вмить їх опановують.

Сирна паска з ягодами в білому шоколаді – це саме той варіант, коли народжуються нові кулінарні шедеври. Ви тільки уявіть: тонкий шар білого шоколаду, який огортає ніжні шари сирної маси та яскрава ягідна начинка між ними.

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Таку сирну паску оцінять всі на Великдень 2023, адже рецепт новий, і після куштування цього шедевру вам точно прийдеться ним поділитися з друзями.

Рецепт сирної паски в білому шоколаді

  • Час: 4 години
  • Порції: 1

Приготування:

  • Шоколад розтоплюємо у мікрохвильовці або на водяній бані. Переливаємо в силіконову форму і рівномірно розподіляємо (можна пензликом). Прибираємо у холодильник до застигання. ⠀ ⠀
  • Полуницю нарізаємо кубиками, додаємо решту інгредієнтів і доводимо до кипіння. Варимо 2 – 3 хвилини до загущення і даємо охолонути.
  • Для сирної маси желатин додаємо до вершків, перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин. Після цього розтоплюємо у мікрохвильовці або на плиті.
  • До сиру додаємо цукрову пудру, м’яке вершкове масло, розтоплений желатин з вершками та пробиваємо блендером до однорідної маси.
  • У форму з шоколадною основою шарами кладемо сирну масу та полуничний прошарок. Прибираємо у холодильник на 3 – 4 години, а краще на ніч.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак